Chaco avanza en seguridad: Zdero recibió a misión técnica del BCIE

El gobernador Leandro Zdero encabezó una reunión con funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Económica en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en el marco del Programa de Inversión Social en Seguridad Ciudadana.

Durante el encuentro, el mandatario provincial, acompañado del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y del ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, recibió a la Misión Técnica del organismo internacional, integrada por María Marta Troisi, ejecutiva de Proyectos de la Gerencia de Países y Proyectos; Juan Manuel Salvatierra, analista de Supervisión de la Gerencia de Argentina; y Xiomara Hernández, especialista en Adquisiciones del BCIE.

El objetivo de la visita fue llevar adelante una jornada de capacitación sobre la nueva política de adquisiciones del organismo, además de desarrollar un taller de inicio (kick-off) orientado a coordinar los lineamientos operativos, el seguimiento y la supervisión del programa en la provincia.

En ese marco, el gobernador destacó la importancia del trabajo conjunto con organismos internacionales: “Estamos convencidos de que la articulación con instituciones como el BCIE nos permite fortalecer nuestras políticas públicas y optimizar el uso de los recursos en áreas sensibles como la seguridad”. Asimismo, remarcó el compromiso de su gestión con la mejora continua: “Queremos un Estado más eficiente, que planifique y ejecute con responsabilidad, y estas instancias de capacitación y acompañamiento técnico son fundamentales para lograrlo”.

Zdero también subrayó el impacto del programa en la vida cotidiana de los chaqueños: “La seguridad es una prioridad para nuestra gestión, y cada acción que emprendemos tiene como objetivo llevar más tranquilidad a las familias de la provincia”.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de este tipo de instancias de articulación con organismos internacionales, que permiten fortalecer la implementación de políticas públicas vinculadas a la seguridad y mejorar la gestión de los recursos destinados a la prevención y el abordaje del delito.