Panzardi destacó el orden financiero en Laguna Blanca y cuestionó el rumbo del PJ chaqueño

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, realizó un balance de la gestión municipal en la antesala del Día del Trabajador, donde destacó el cumplimiento de todos los compromisos económicos y, al mismo tiempo, se refirió a la situación interna del Partido Justicialista en la provincia, con fuertes críticas hacia su conducción actual.

En primer lugar, la jefa comunal puso el acento en la administración de los recursos públicos y aseguró que el municipio logró cancelar en tiempo y forma todos los programas de asistencia. “Estamos cancelando absolutamente todo antes del Día del Trabajador”, afirmó, al detallar que se abonaron becas de trabajo, becas de estudio y distintas ayudas económicas destinadas a vecinos de la localidad.

Panzardi atribuyó este resultado a una política de manejo responsable de las finanzas. “Fuimos muy minuciosos, asignando cada centavo a la partida presupuestaria correspondiente para poder cumplir con los objetivos”, explicó. En esa línea, remarcó que su gestión se caracterizó por no haber “dilapidado los fondos públicos” y por haber sostenido una planificación que permitió afrontar un contexto económico adverso.

Además, subrayó la importancia de mantener activa la economía local mediante la continuidad de la obra pública y la compra a proveedores de la zona. Según indicó, estas decisiones no solo impactan en la infraestructura, sino también en el empleo y en la circulación económica dentro de la comunidad.

En cuanto a la situación general de la localidad, la intendenta valoró positivamente las recientes lluvias, que permitieron revertir en parte el déficit hídrico acumulado durante años. Indicó que, pese a importantes precipitaciones en cortos períodos, no se registraron anegamientos y que el sistema de drenaje funcionó adecuadamente. “El agua se escurre rápido, pero también deja reservas importantes que son necesarias”, sostuvo.

En el plano institucional, Panzardi aclaró que el municipio no mantiene deudas con el Nuevo Banco del Chaco y que la relación con la entidad es exclusivamente operativa, en su rol de agente financiero. De esta manera, buscó despejar dudas surgidas en torno a un conflicto judicial mencionado en los últimos días.

Sin embargo, el tramo más crítico de sus declaraciones estuvo vinculado a la situación interna del peronismo chaqueño. La intendenta reconoció que actualmente no tiene participación activa dentro del PJ y atribuyó esa situación a la existencia de “un nuevo orden” dentro del partido.

“Muchos hemos quedado excluidos en ese nuevo esquema”, afirmó, al tiempo que denunció la existencia de campañas negativas en su contra. “Se generan mentiras para demonizarnos y perseguirnos”, expresó, sugiriendo que estos ataques responden a disputas internas y a temores por posibles proyecciones políticas.

Pese a sus cuestionamientos, aclaró que no se trata de una crítica generalizada al peronismo, sino a determinados sectores que hoy conducen el espacio. En ese sentido, también hizo referencia a prácticas que, según consideró, limitan la participación y el debate interno.

Finalmente, Panzardi se refirió al debate sobre la eliminación de las PASO, una propuesta que circula tanto a nivel provincial como nacional. La intendenta se mostró en desacuerdo con esta posibilidad si no se discuten mecanismos alternativos que garanticen la democratización de las candidaturas.

“No me parece bien que se plantee solo como una medida de ahorro”, señaló, y agregó: “Si se eliminan las PASO, ¿cómo vamos a democratizar la oferta electoral?”. En esa línea, advirtió que sin instancias abiertas de competencia interna, las listas podrían definirse de manera cerrada por las dirigencias partidarias.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en herramientas como la boleta única de papel, a la que consideró una alternativa válida para reducir costos y mejorar la transparencia del sistema electoral.

De esta manera, la intendenta combinó en su análisis aspectos de gestión local con definiciones políticas de alcance provincial, en un contexto marcado por tensiones internas dentro del peronismo y debates sobre el futuro del sistema electoral.