Lanzan una convocatoria para sumarse al cuerpo de Guardaparques Nacionales

La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una nueva convocatoria de inscripción a concursos para el ingreso a nuestro Cuerpo de Guardaparques Nacionales, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La convocatoria está destinada a incorporar 40 nuevos guardaparques al Agrupamiento Técnico, cargos vacantes y financiados de la planta permanente, bajo la Categoría Guardaparque GT-2. Las inscripciones estarán abiertas entre el 12 de mayo, a las 8, y el 2 de junio de 2026 a las 23:59.

El guardaparque técnico debe estar en condiciones de realizar tareas operativas en el terreno; control y vigilancia en las áreas protegidas; fiscalizar actividades; atender y asistir a las personas que visitan o residen en las áreas protegidas; así como participar en proyectos de investigación, monitoreo ambiental, de extensión y de educación ambiental, utilizando adecuadamente las herramientas necesarias.

Entre los requisitos excluyentes para la inscripción se encuentran ser argentino nativo, por opción o naturalizado; tener entre 18 y 34 años al momento de la postulación; aprobar todas las pruebas y etapas del proceso de selección establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Cuerpo de Guardaparques Nacionales para el Agrupamiento Técnico; y contar con título de nivel terciario o universitario de pregrado reconocido oficialmente, correspondiente a carreras de duración no inferior a dos años atinente a la función o puesto a desarrollar.

Guardaparques.

El proceso de selección de agentes está organizado en seis etapas, siendo necesario aprobar cada una para pasar a la siguiente:

Evaluación de antecedentes de formación y laborales

Evaluación técnica

Evaluación de habilidades prácticas

Entrevista laboral

Evaluación del perfil psicológico

Curso de habilitación

Se apunta de esta manera a dotar de recursos humanos al organismo encargado de la administración de áreas protegidas nacionales en todo el país, con el fin de fortalecer la gestión y el manejo de estos sitios estratégicos para la conservación de la biodiversidad y el disfrute de los visitantes.

Encontrá toda la normativa y documentación sobre la convocatoria en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/convocatoria-para-el-ingreso-al-cuerpo-de-guardaparques-nacionales-2026

Por consultas, podrás escribir a personalrrhh@apn.gob.ar.