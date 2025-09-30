Colonia Aborigen refuerza la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos

La Municipalidad de Colonia Aborigen continúa con su compromiso por la salud animal y comunitaria. Tras la exitosa jornada de vacunación antirrábica realizada el pasado sábado 27 de septiembre, el municipio anunció que volverá a repetir la actividad este martes 30, con el objetivo de alcanzar a todos los vecinos que, debido a la lluvia, no pudieron acercarse con sus mascotas.

La jornada se desarrollará de 8 a 13 horas al lado del edificio municipal, donde un equipo de profesionales aplicará las dosis de manera gratuita a perros y gatos de la localidad.

Salud animal y prevención comunitaria

Desde el área de Zoonosis del municipio destacaron que la vacunación contra la rabia es fundamental no solo para proteger a las mascotas, sino también para prevenir la transmisión de esta enfermedad a las personas. “Con cada dosis aplicada estamos cuidando a los animales y también a toda la comunidad, porque la rabia es una enfermedad mortal pero totalmente prevenible con la vacunación”, remarcaron.

El municipio agradeció la participación de los vecinos en la primera jornada, que tuvo una gran convocatoria pese a las inclemencias del tiempo, y convocó nuevamente a todos aquellos que no pudieron concurrir.

Compromiso sostenido

El intendente señaló que este tipo de campañas refuerzan el compromiso de Colonia Aborigen con la salud pública:

“Cuidar a nuestras mascotas es también cuidar a nuestras familias. Por eso sostenemos estas jornadas, porque sabemos que la prevención es la herramienta más efectiva para garantizar bienestar y tranquilidad en nuestra comunidad”, expresó.

De esta manera, Colonia Aborigen avanza con acciones concretas en materia de sanidad animal y concientización ciudadana, generando un impacto positivo tanto en la salud de los animales domésticos como en la de los vecinos.