«Lo peor ya pasó», Milei presentó el Presupuesto 2026 y anunció aumentos en jubilaciones, discapacidad, salud y educación

182309w850h508c.png

El presidente concluyó una jornada de mucha actividad oficial con la presentación de la Ley de Presupuesto 2026.

El presidente Javier Milei anunció hoy que el Presupuesto 2026 «asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación».

También señaló que «habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026».

