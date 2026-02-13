Avanza la refacción integral de la Escuela Secundaria 72 de Barranqueras

El gobernador Leandro Zdero constató este viernes el avance de las obras de refacciones integrales en la Escuela de Educación Secundaria N° 72 «Almirante Brown» de Barranqueras, que se ejecutan a través del programa provincial «Mejor Escuela».

Los trabajos consisten en la refacción integral de sanitarios, el sistema eléctrico, la iluminación y los equipos de ventilación, además del reacondicionamiento de la guardería destinada a estudiantes con hijos, con el objetivo de garantizar mejores condiciones edilicias y acompañar las trayectorias educativas.

«Estamos avanzando con la planificación de refacciones en edificios escolares para garantizar óptimas condiciones para el inicio del ciclo lectivo», afirmó el gobernador Zdero, , quien destacó que la infraestructura es un componente clave para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Durante la jornada, el gobernador también había supervisado una escuela primaria en Puerto Vilelas y tiene previsto llegar a otros establecimientos, en el marco del plan de intervenciones que se desarrolla en distintas localidades.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, señaló que «estas recorridas forman parte del seguimiento de las obras que se ejecutan en el área Metropolitana a través del programa Mejor Escuela».

A su vez, el vicedirector de la institución, Daniel Izquierdo, valoró y agradeció la respuesta del Estado ante las necesidades edilicias del establecimiento.