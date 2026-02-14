Últimas semanas de la Ruta de Carnavales 2026: 26 localidades celebran la identidad chaqueña

La Ruta de Carnavales 2026 transita sus últimas semanas tras haber comenzado el pasado 24 de enero y extenderse hasta el 7 de marzo. Impulsada por el Instituto de Cultura del Chaco, la propuesta se consolida como uno de los principales productos culturales y turísticos del verano chaqueño, con la participación confirmada de 26 localidades de toda la provincia.

El programa refleja el trabajo articulado entre el Estado provincial, las asociaciones carnavaleras y el sector privado, fortaleciendo una política cultural con mirada federal y territorial. Desde la organización destacaron que, además de poner en valor la identidad local, los carnavales generan un fuerte impacto económico en cada comunidad.

Según detalló el presidente de Chaco Cultura, Mario Zorrilla, durante la temporada se movilizan más de mil puestos de trabajo entre vestuaristas, técnicos, artistas, coreógrafos, modistas e iluminadores. A ello se suma el movimiento comercial que generan las comparsas y el turismo interno. En la edición anterior se registraron más de 650 millones de pesos en venta de entradas, cifra que da cuenta de la magnitud del evento.

Las localidades que forman parte de esta edición son La Verde, Machagai, Avía Terai, General Pinedo, Quitilipi, Chorotis, Las Palmas, Puerto Tirol, La Escondida, Villa Ángela, Juan José Castelli, Fontana, Barranqueras, Margarita Belén, Makallé, Basail, Las Breñas, Napenay, Colonias Unidas, Puerto Eva Perón, Presidencia de la Plaza, Resistencia, Sáenz Peña, y General San Martín .

En cuanto al cronograma de los próximos días, Machagai celebra el 14 de febrero; Avía Terai el 28 de febrero y 7 de marzo; General Pinedo los días 14, 21 y 28 de febrero; Quitilipi el 14 de febrero; Las Palmas el 14, 15 y 21; Puerto Tirol el 14, 20 y 21; Villa Ángela el 14 y 15; Juan José Castelli el 14 y 15; Barranqueras el 14 y 15; Margarita Belén el 14, 20 y 21; Makallé el 14 y 15; Basail el 14; Las Breñas el 16 y 17; Napenay el 16; Colonias Unidas el 21 y 28 de febrero y 7 de marzo; Puerto Eva Perón el 27 y 28; Presidencia de la Plaza el 15 y 16; y Sáenz Peña el 14 y 21 de febrero.

La Ruta de Carnavales no solo expresa tradición y cultura popular, sino que también fortalece el desarrollo local y dinamiza las economías regionales en una de las épocas de mayor movimiento turístico del año. Para más información, se puede consultar el sitio oficial cultura.chaco.gob.ar o las redes sociales de Chaco Cultura.