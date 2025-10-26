Claudia Panzardi: «Voté por el Chaco»

Claudia Panzardi, candidata en primer lugar a diputada nacional por la Lista 502 Vamos Chaco votó en Laguna Blanca e inmediatamente viajó hasta Resistencia para seguir desde la capital del Chaco las elecciones legislativas 2025. En uso de licencia, la actual intendenta de la localidad ubicada a 39 kilómetros de la capital chaqueña votó cerca de las 8 de hoy.

«Feliz Día de la Democracia para todos los chaqueños. Ya pude emitir mi voto de forma muy sencilla con la boleta única de papel y, por supuesto, voté por el Chaco», aseguró a través de un video enviado a NORTE en el que se mostró entusiasmada por la jornada electoral y por la implementación del nuevo sistema de votación.

