Seis consejos para votar con la Boleta Única de Papel

643534w850h567c.jpg

Este domingo, todo el país elegirá diputados y senadores nacionales con el sistema de Boleta Única de Papel.

Desde la Justicia Electoral indicaron seis consejos para aquellos que vayan a votar:

  • Boleta válida: la única boleta válida es la que el presidente de mesa extrae del talonario y entrega con su firma.
  • Birome oficial: marcá con la birome oficial o, en su defecto, con una de tinta negra.
  • Tipo de marca: podés usar cualquier tipo de marca dentro del casillero. Incluso si se pasa del recuadro, tu voto es válido (Art. 94 CEN).
  • Una opción por categoría: debés marcar solo una opción por cada categoría: Senadores y Diputados.
  • Doblar la boleta: al salir de la cabina, doblá la boleta con el mapa de Chaco hacia afuera.
  • Mostrar la firma: antes de introducir la boleta en la urna, mostrá a la mesa la firma del presidente.

Cumplir estos simples pasos asegura que tu voto sea válido en las Elecciones Legislativas 2025. En Chaco votamos dos categorías:

  • Senadores Nacionales
  • Diputados Nacionales

En la Boleta Única de Papel, marcá tu opción dentro del recuadro correspondiente a la lista que elijas con cualquier tipo de marca (✖️ ➕ ✔️ ⚫️). Lo importante es que esté dentro del recuadro y solo una marca por categoría.

