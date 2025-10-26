Seis consejos para votar con la Boleta Única de Papel

Este domingo, todo el país elegirá diputados y senadores nacionales con el sistema de Boleta Única de Papel.

Desde la Justicia Electoral indicaron seis consejos para aquellos que vayan a votar:

Boleta válida : la única boleta válida es la que el presidente de mesa extrae del talonario y entrega con su firma.

: la única boleta válida es la que el presidente de mesa extrae del talonario y entrega con su firma. Birome oficial : marcá con la birome oficial o, en su defecto, con una de tinta negra.

: marcá con la birome oficial o, en su defecto, con una de tinta negra. Tipo de marca : podés usar cualquier tipo de marca dentro del casillero. Incluso si se pasa del recuadro, tu voto es válido (Art. 94 CEN).

: podés usar cualquier tipo de marca dentro del casillero. Incluso si se pasa del recuadro, tu voto es válido (Art. 94 CEN). Una opción por categoría: debés marcar solo una opción por cada categoría: Senadores y Diputados.

debés marcar solo una opción por cada categoría: Senadores y Diputados. Doblar la boleta : al salir de la cabina, doblá la boleta con el mapa de Chaco hacia afuera.

: al salir de la cabina, doblá la boleta con el mapa de Chaco hacia afuera. Mostrar la firma: antes de introducir la boleta en la urna, mostrá a la mesa la firma del presidente.

Cumplir estos simples pasos asegura que tu voto sea válido en las Elecciones Legislativas 2025. En Chaco votamos dos categorías:

Senadores Nacionales

Diputados Nacionales

En la Boleta Única de Papel, marcá tu opción dentro del recuadro correspondiente a la lista que elijas con cualquier tipo de marca (✖️ ➕ ✔️ ⚫️). Lo importante es que esté dentro del recuadro y solo una marca por categoría.