Juan Cruz Godoy: «No vamos a festejar antes; Bilardismo a full»

El candidato a primer senador nacional por la Lista 503 La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy, emitió su voto pasadas las 8 de este domingo en la Mesa 697 de la Escuela de Nivel Secundario N° 31 «Gervasio Artigas».

Tras sufragar, Godoy expresó: «Invito a todos, sobre todo a los jóvenes, a que participen. Es un momento muy importante el que estamos viviendo, estamos definiendo el futuro del país, así que no dejemos que otros elijan por nosotros «.

El dirigente libertario remarcó que confían en una jornada con amplia participación ciudadana: «Esperamos y confiamos en la gente, para que se dé una votación legítima y todos estemos conformes con los resultados«, destacó el joven libertario.

Asimismo, valoró el trabajo de la militancia y del equipo de fiscales: «El despliegue que se hizo fue enorme, crecimos un montón en ese sentido. Es fundamental trabajar con los fiscales, darles las gracias y acompañarlos«. Finalmente, adelantó que aguardarán los resultados en la sede de la UCR, ubicada en López y Planes 350, y aclaró al comparar con una estrategia de fútbol: «No vamos a festejar antes. Bilardismo a full «.

