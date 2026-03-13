La UNNE creó un área estratégica para impulsar la Inteligencia Artificial y la transformación digital en la universidad

La nueva dependencia tiene como objetivo coordinar políticas institucionales de inteligencia artificial, fortalecer la innovación tecnológica y consolidar la transformación digital en la Universidad Nacional del Nordeste.

Se formalizó en la UNNE la creación de un área institucional destinada a coordinar y fortalecer las políticas vinculadas al desarrollo institucional y la implementación y uso responsable de tecnologías de inteligencia artificial dentro de la universidad denominada Área de Coordinación Ejecutiva, Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital.

La medida fue establecida por Resolución Nº 228/2026, en el marco de las políticas institucionales orientadas a la innovación tecnológica y la mejora continua de la gestión universitaria promovida por el doctor Omar Larroza.

El área mantiene dependencia jerárquica y funcional del Rector de la UNNE y posee carácter permanente dentro de la estructura organizativa de la institución.

Según detalla la resolución de creación del área, la iniciativa surgió ante la necesidad de coordinar de manera centralizada las políticas de inteligencia artificial dentro de esta Casa de Altos Estudios, con el objetivo de optimizar la gestión institucional y potenciar las tres funciones sustantivas de la universidad: enseñanza, investigación y extensión.

La acción se inscribe además, en el marco del proceso de transformación digital que se impulsa en la UNNE en los últimos años, en línea con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2020–2030, particularmente en su eje vinculado a innovación y modernización tecnológica.

Entre las principales funciones pensadas para el desarrollo del nuevo espacio, se destacan la elaboración de un plan estratégico de inteligencia artificial, la articulación de acciones entre las distintas unidades académicas, áreas administrativas, centros regionales e institutos de investigación, así como la coordinación de iniciativas institucionales ya en marcha en esta materia.

El área posee un rol central en el fortalecimiento del programa IA HUB UNNE, un espacio creado para que estudiantes, docentes e investigadores puedan experimentar y formarse en el uso de tecnologías emergentes basadas en inteligencia artificial.

También supervisará la implementación del sistema IA UNNE, orientado a consolidar el uso institucional de herramientas de IA bajo estándares de calidad, legalidad y equidad. Además de promover la innovación tecnológica, la nueva área tendrá entre sus objetivos impulsar programas de formación y actualización en inteligencia artificial, desarrollar nuevas propuestas académicas vinculadas a esta temática e incorporar de manera transversal sus contenidos en los planes de estudio existentes.

Transformación digital con IA, desarrollo propio y formación universitaria

En entrevista realizada vía streaming por Radio UNNE, el magíster en Sistemas y Redes de Telecomunicaciones y licenciado en Sistemas de Información Federico Agostini, coordinador ejecutivo del área Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital de la UNNE, referenció las ideas vertebrales en la que basará su gestión.

Agostini expuso en el intercambio, que la creación del área que encabeza surgió a partir de una iniciativa nacida en Rectorado “desde donde hace algunos años ya se visibilizaba la necesidad de que la universidad articule proyectos vinculados con inteligencia artificial y transformación digital, en sintonía con debates que se vienen dando a nivel nacional e el sistema universitario”.



Y en esa línea, dijo que una de las primeras acciones para estar en sintonía con esa idea primigenia fue la creación del Sistema IA-UNNE “una plataforma orientada a optimizar procesos operativos y administrativos de la universidad. Este desarrollo a medida, integra funcionalidades de inteligencia artificial, lo que permite agilizar tareas, mejorar controles y hacer más eficientes los circuitos de gestión institucional” reconoció el profesional.

Otra idea expuesta por Agostini en la charla radial, enfocó los objetivos centrales de su área en formar y acompañar a docentes, estudiantes y personal administrativo en el uso de la IA.

“Desde el área, impulsamos capacitaciones y herramientas que permitan integrar estas tecnologías en la enseñanza y en la gestión, poniendo el foco no en si se utiliza o no la inteligencia artificial, sino en cómo usarla de manera crítica, responsable y con criterio humano”, reconoció el joven coordinador.

Promoción del desarrollo responsable de la IA

El área de Coordinación Ejecutiva, Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital de la UNNE se conformó con un equipo multidisciplinario integrado por informáticos, abogados y contadores, lo que permite abordar la implementación de inteligencia artificial desde diferentes perspectivas.

Además, el sistema desarrollado por la universidad cuenta con marco normativo y acuerdos de uso ético y responsable, un aspecto que buscan replicar en las unidades académicas.

La universidad también prevé que este espacio facilite la vinculación con el sector productivo y con especialistas del campo tecnológico, promoviendo redes de colaboración, actividades de divulgación, conferencias y talleres para difundir buenas prácticas y avances en la materia.

Con la creación de esta Coordinación Ejecutiva, la UNNE busca posicionarse como un referente regional en investigación, formación y desarrollo en inteligencia artificial, acompañando los cambios tecnológicos globales y preparando a sus estudiantes para los desafíos en los nuevos escenarios profesionales.