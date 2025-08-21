Quitilipi: el municipio impulsa la recuperación productiva tras las lluvias

La gestión municipal encabezada por el intendente Ariel Lovey avanza en distintas acciones de acompañamiento al sector productivo, con el objetivo de sostener a las familias agricultoras que se vieron afectadas por las inclemencias climáticas de los últimos meses.

Uno de los ejemplos más representativos es el de la familia Piris, productora de la zona norte de la ciudad. Tras las intensas lluvias que provocaron pérdidas considerables en sus sembradíos, el municipio entregó semillas como parte de un plan de asistencia inmediata a los pequeños productores.

Un acompañamiento que ya da frutos

A pocos meses de aquella entrega, la huerta de los Piris vuelve a mostrar signos de recuperación. Las hileras verdes que crecen en su parcela reflejan no solo el esfuerzo de la familia, sino también la importancia del acompañamiento estatal en momentos críticos.

“Este tipo de gestos demuestra que no estamos solos cuando el clima nos juega una mala pasada. Hoy nuestra producción empieza a levantarse y eso significa que tenemos garantizado el alimento para la familia y también algo para vender”, señalaron los integrantes de la familia beneficiada.

Políticas locales para el campo quitilipense

La entrega de semillas no fue un hecho aislado. Desde la intendencia se busca consolidar un programa que fortalezca el trabajo de los pequeños productores y huertas familiares, tanto en la zona urbana como en el área rural.

“El objetivo es que los productores puedan mantener la cultura del trabajo, garantizar el autoabastecimiento y generar excedentes para el mercado local. Sabemos que las lluvias trajeron complicaciones, pero con organización y acompañamiento podemos salir adelante”, expresó el intendente Lovey.

Desafíos del sector

Quitilipi, como gran parte del centro chaqueño, depende en gran medida de las condiciones climáticas. Los fenómenos de lluvias intensas y prolongadas afectan de manera directa a quienes viven de la tierra. Frente a esto, los productores reclaman soluciones estructurales que permitan mejorar los sistemas de drenaje, el acceso a herramientas de producción y la apertura de canales de comercialización.

En este escenario, el rol de los municipios cobra relevancia. Las políticas de apoyo inmediato, como la entrega de insumos, semillas y herramientas, permiten sostener a las familias mientras se esperan soluciones de fondo a nivel provincial y nacional.

Un modelo de trabajo cercano a la gente

Desde el municipio remarcan que la gestión de Ariel Lovey se caracteriza por un contacto directo con las familias y un trabajo en territorio. “No se trata solo de asistir, sino de escuchar y acompañar en cada etapa del proceso productivo”, señalaron desde la intendencia.

La experiencia de la familia Piris se convirtió en un símbolo del esfuerzo compartido. Sus cultivos, nuevamente en crecimiento, muestran que con apoyo y dedicación se pueden superar las adversidades.