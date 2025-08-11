Cientos de familias disfrutan del Mes del Niño en el Complejo Ecológico

180926w850h478c.jpg

Durante el todo el mes de agosto, los niños son invitados especiales en el Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña, ya que los menores de 12 años no pagan entrada. 

En tal sentido, el domingo pasado, cientos de familias disfrutaron de los espectáculos, sorteos y el entorno natural que ofrece el lugar.

En la oportunidad, hubo música en vivo con «Un Pensamiento» y «La Diosa», diversión con el Payaso Pestañita y espectáculos a cargo de los profesores y alumnos de Casa de Cultura.

Además, hubo sorteos de 10 premios donde resultaron ganadores los números: 23.159; 19.070; 23.542; 12.020; 23.386; 19.415; 23.413; 19.454; 11.086 y 20.006. 

Cabe mencionar que si al momento del sorteo los ganadores no estaban presentes, pueden acercarse al Complejo Ecológico con el número correspondiente para retirar el premio.

Las actividades continúan durante todo el mes y especialmente los domingos con sorteos y espectáculos para la familia.

CRONOGRAMA DE LOS PRÓXIMOS DOMINGOS

17 de agosto:

  • 14:00 – Payaso Pestañita
  • 15:00 Instinto
  • 15:45 Casa de Cultura. Prof. Emanuel Ramirez folklore mayores; Prof Aixa Billordo danzas clásicas grupo niñas; Prof. Dani Morales tango de niños.
  • 16:15 La Diosa

24 de agosto:

  • 14:00 – Payaso Pestañita
  • 15:00 Vanesa Oreskovich
  • 15:45 Casa de Cultura. Director Nicolas Santoro orquesta de cultura, Prof Anibal Jimenez. Ballet infantil juvenil de folklore, Prof. Lucila Avalos español, Prof. Adriana Ledesma iniciación a la danza.
  • 16:15 – Recreo Grupo Folcklórico

31 de agosto

  • 14:00 – Payaso Pestañita
  • 15:00 La Combinación
  • 15:45 Casa de Cultura- Prof. Juan Pablo Ruiz y Ricardo Corvalan animación y juegos(a confirmar). Prof. Ariadna kis clásico infantil.
  • 16:15 Un Pensamiento
  • 17:00 – Banda Municipal de Música

