La Anmat prohibió un suplemento dietario por ser ilegal: los detalles

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional y en plataformas de venta online la elaboración, fraccionamiento y comercialización del suplemento dietario «Dietary Supplement – Colostrum, Restore & Revitalize» de la marca Wondercow, por no cumplir con la normativa alimentaria vigente y considerarse un producto ilegal.

La medida se tomó luego de que un particular consultara al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la autenticidad del producto. El Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos verificó que no existían antecedentes de registro ni ingreso al país, por lo que el suplemento no cumplió con los procedimientos de importación establecidos.

Según la disposición oficial, el producto infringe el artículo 4° de la Ley N° 18.284 y el artículo 4° del Anexo II del Decreto N° 2.126/71, ya que no puede ser identificado como elaborado o fraccionado en un establecimiento autorizado. Por lo tanto, carece de trazabilidad, control de calidad e inocuidad garantizada, y no podrá fabricarse ni venderse en Argentina.

La investigación también detectó que el suplemento se promocionaba en plataformas de venta online, lo que motivó la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria para evaluar acciones adicionales.

La Anmat recordó que la compra y consumo de productos sin registro oficial representan un riesgo para la salud  e instó a la población a verificar siempre que los alimentos, medicamentos y suplementos cuenten con la debida autorización sanitaria antes de adquirirlos.

