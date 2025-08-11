Fin de semana: 16 conductores manejaban alcoholizados por la ciudad

180918w850h512c.jpg

La Municipalidad de Resistencia realizó este fin de semana un nuevo operativo de control móvil, que incluyó recorridas por espacios públicos, plazas, parques, colectoras y locales bailables.

El sábado, los inspectores secuestraron cuatro automóviles y tres motocicletas por distintas infracciones viales. En tanto, el domingo fueron trasladados al corralón otros 11 autos y 5 motos.

Secuestro de vehículos.

En total, se registraron 16 casos de alcoholemia positiva, lo que derivó en la retención de licencias y el inicio de las actas correspondientes.

