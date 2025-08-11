Fin de semana: 16 conductores manejaban alcoholizados por la ciudad

La Municipalidad de Resistencia realizó este fin de semana un nuevo operativo de control móvil, que incluyó recorridas por espacios públicos, plazas, parques, colectoras y locales bailables.

El sábado, los inspectores secuestraron cuatro automóviles y tres motocicletas por distintas infracciones viales. En tanto, el domingo fueron trasladados al corralón otros 11 autos y 5 motos.

Secuestro de vehículos.

En total, se registraron 16 casos de alcoholemia positiva, lo que derivó en la retención de licencias y el inicio de las actas correspondientes.