Chorotis: la Justicia ordenó el embargo de un vehículo municipal por una deuda de gestiones anteriores

La Municipalidad de Chorotis informó a la comunidad que el pasado 17 de septiembre recibió, desde el Poder Judicial, una cédula de notificación correspondiente a un proceso de ejecución de honorarios, en el marco de un expediente por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido en 2012.

Como parte de la resolución, el juez interviniente autorizó el embargo de una camioneta perteneciente al municipio, medida que se enmarca en el reclamo de pago de una deuda originada durante la gestión municipal anterior, totalmente ajena a la actual administración.

Frente a esta situación, el intendente Ariel Hofstetter expresó su indignación por las consecuencias de una mala administración pasada, pero al mismo tiempo remarcó que se están evaluando todas las vías legales y administrativas para afrontar la deuda sin que ello afecte el patrimonio municipal ni los servicios esenciales que presta la comuna.

“Vamos a buscar todos los medios posibles para resguardar el patrimonio municipal, garantizar la transparencia de la institución y, principalmente, proteger el bienestar de todo el pueblo de Chorotis, por el cual trabajamos y luchamos día a día”, aseguró Hofstetter.

La actual gestión subrayó que continuará informando a los vecinos sobre cada paso que se dé en este proceso judicial y reiteró su compromiso de defender los intereses de la comunidad, a pesar de las dificultades que implican heredar conflictos legales de administraciones anteriores.