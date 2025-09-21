85° Aniversario De Hermoso Campo: El Gobernador Zdero Anunció La Reactivación Del Frigorífico

El convenio será firmado en los próximos días para que Hermoso Campo vuelva a tener su frigorífico. Además, el Gobernador entregó títulos de propiedad y confirmó obras que se están ejecutando en la localidad y están próximas a inaugurarse.

El gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al intendente Diógenes Requena, acompañaron este sábado el 85° aniversario de la localidad de Hermoso Campo, donde el jefe del Ejecutivo chaqueño anunció la reactivación del frigorífico local mediante un convenio con una empresa privada con el objetivo de generar empleo y producción.

Además, el Gobierno provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV) entregó títulos de propiedad a vecinos de la comunidad, algunos de los cuales recibieron la documentación esperada, tras esperar más de 40 años.

De esta manera, la gestión actual ya concretó más de 3.500 entregas de títulos de propiedad en distintos puntos del Chaco, como parte de una política de regularización dominial que busca brindar seguridad jurídica a las familias chaqueñas.

En su discurso, el gobernador Zdero valoró la historia de Hermoso Campo y el esfuerzo de sus pobladores: “Venimos a compartir estos 85 años de vida, de historia y de logros, que son fruto del trabajo de quienes fundaron este pueblo y de quienes hoy siguen construyendo futuro”.

El primer mandatario provincial repasó obras en marcha, como la próxima inauguración de la avenida frente al hospital local y de la Escuela de Educación Especial N°38 totalmente equipada. *Asimismo, destacó la reciente gestión que permitirá la culminación del segundo acueducto del Chaco, con una inversión de 80 mil millones de pesos financiados por Nación y redes domiciliarias que beneficiarán directamente a Hermoso Campo.

Zdero subrayó que el desafío es transformar la matriz productiva de la provincia: “Necesitamos un Chaco pujante, de la mano de quienes trabajan el campo y generan empleo. Esa es la manera de cambiar nuestra realidad y dejar atrás la idea de ser ‘los pobrecitos del norte’. Con producción, esfuerzo y coraje podemos levantar esta provincia”.

El jefe del Ejecutivo provincial, además, anunció la reactivación del frigorífico local que volverá a ponerse en marcha tras la firma de un convenio con una empresa privada. “En los próximos 15 días vamos a firmar el acuerdo para que el frigorífico que antes fue ‘La Hermoseña’ vuelva a funcionar”, aseguró.

Finalmente, convocó a la comunidad a mantener el espíritu de sus fundadores como ejemplo de superación: “Cada vez que nos caímos, los chaqueños tuvimos la fuerza y la determinación para levantarnos. Estoy seguro de que vamos a salir adelante, porque tenemos la convicción para poner de pie a nuestra provincia”.

SILVANA SCHNEIDER: “ESTAS CELEBRACIONES REFUERZAN EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE NUESTRO CHACO”

La vicegobernadora Silvana Schneider también destacó la relevancia de la doble conmemoración. “Estamos compartiendo los 85 años de esta querida localidad, pero también una nueva edición de la Fiesta Provincial del Sorgo y la Cosecha Gruesa que es un evento muy particular para toda la región”, señaló.

“Es un orgullo estar presentes en estas fechas tan importantes, porque son celebraciones que se esperan durante todo el año. Quienes somos del interior las vivimos con alegría y emoción, ya que refuerzan nuestro sentido de pertenencia al querido Chaco”, expresó.

Para finalizar, la vicegobernadora subrayó la importancia de reconocer a los productores y el potencial productivo de la zona: “En esta fiesta estamos acompañando a nuestros productores agropecuarios, pero también reconociendo la riqueza de nuestra tierra”, afirmó

DIÓGENES REQUENA: “EL ACOMPAÑAMIENTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL PERMITE AVANZAR EN OBRAS PARA TODA LA COMUNIDAD”

El intendente de Hermoso Campo, Diógenes Requena, agradeció la decisión del gobernador Leandro Zdero de avanzar con obras largamente esperadas, como la pavimentación de la avenida frente al hospital y de la Escuela de Educación Especial N°38. “Cuando iniciamos la gestión había escuelas y hasta el hospital a los que era imposible acceder en días de lluvia. Hoy, con el acompañamiento del gobierno provincial, esas obras avanzan y están próximas a finalizar”, expresó.

Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora, Silvana Schneider; el intendente de Hermoso Campo, Diógenes Requena; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, y demás autoridades provinciales y locales.