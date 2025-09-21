Creatividad Y Tradición: Las Breñas Brilló Con El 68° Desfile De Carrozas Estudiantiles

El gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al intendente, Omar Machuca, acompañaron anoche el 68° Desfile de Carrozas Estudiantiles que se realizó sobre la avenida Jones, desde San Lorenzo hasta Belgrano, en la localidad de Las Breñas. La tradicional celebración reunió a estudiantes de distintos colegios, sus familiares y la comunidad, quienes pudieron disfrutar de la creatividad y el esfuerzo, plasmado en las carrozas participantes.

Durante su discurso, el Gobernador Zdero destacó el trabajo conjunto de alumnos, docentes y padres para llevar adelante este evento emblemático. “Venimos a compartir esta noche mágica que hace brillar a Las Breñas y que irradia cada rincón de la provincia”, señaló.

En ese marco, agregó: “Hay momentos de nerviosismo, de esfuerzo y de compañerismo, pero sobre todo un trabajo solidario que demuestra el compromiso de toda la comunidad”.

El primer mandatario provincial también hizo hincapié en la importancia de estas celebraciones para la formación de los jóvenes y la promoción de valores como el trabajo en equipo y la creatividad. “Quisiera que cada chaqueño conozca lo que pasa todos los 20 de septiembre en Las Breñas y valore ese trabajo extraordinario que realizan ustedes. Esta fecha es de los estudiantes y venimos a disfrutarla junto a ustedes”, concluyó Zdero quien deseó un feliz día a todos los estudiantes de la provincia.

OMAR MACHUCA: “ESTA FIESTA ES DE TODOS, PERO SOBRE TODO DE NUESTROS JÓVENES”

El intendente de Las Breñas, Omar Machuca, resaltó el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes. “Quiero felicitar a la Promoción 2025 por mantener viva la llama de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestra identidad. Son pocas las localidades que pueden sostener durante tantos años una celebración estudiantil como la nuestra”, sostuvo.

El jefe comunal también subrayó el valor de las actividades estudiantiles para el desarrollo personal de los jóvenes. “Ustedes están preparados para enfrentar los desafíos de hoy y del mañana porque han aprendido y crecido en familia, en el colegio y en la sociedad. Gracias a cada vecino, comerciante y ciudadano que los apoyó durante todo el año. Esta fiesta es de todos, pero sobre todo de nuestros jóvenes”, finalizó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Organizadora, Nelson Guzmán, mostró su alegría por el masivo apoyo que tuvo el evento. “No tenemos más que palabras de agradecimiento, tanto por el apoyo económico que permite realizar esta fiesta como por el acompañamiento de las promociones que nos dan la oportunidad de dirigir este gran evento tan importante para ellos”, indicó.

El evento contó con el apoyo del Gobierno provincial, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para asignar el financiamiento de la organización y desarrollo de esta tradicional celebración estudiantil.

CARROZAS QUE COMPITIERON

En esta edición se presentaron seis carrozas, divididas en dos categorías. En la categoría A, con carrocero, participaron “El Rey Inkarri” del Colegio EES N°26, a cargo de los cursos 4° 1° y 2° Año; “Piratas del Caribe” de la UEGP N°249, con los cursos 1°, 2° y 3° Año; “Luces de Oriente” del mismo colegio, con los cursos 4° 1° y 2° Año y “Peter Pan”, a cargo del 3° Año de la UEGP N° 249.

En la categoría B, sin carrocero, compitieron: “Popeye el Marino” del Colegio EET N°5 “Ingeniero Juan Col”, y “Construyendo Sueños” de la UEGP N°193 de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Cada carroza se destacó por su creatividad, originalidad y dedicación de los estudiantes. El evento también incluyó la entrega de premios a todas las carrozas, reconociendo el esfuerzo y el trabajo en equipo de los estudiantes y sus comunidades educativas.