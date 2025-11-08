Chorotis fue sede de nuevas fechas de la Liga de Vóley AVOSOCH

En el Polideportivo Municipal de Chorotis se disputaron anoche la segunda y tercera fecha de la Liga de Vóley AVOSOCH, con una destacada participación de equipos locales y una gran concurrencia de público.

Los vecinos acompañaron con entusiasmo a los jóvenes de Bajito Vóley, que representaron a la localidad con compromiso y energía.

El intendente Ariel Hofstetter estuvo presente durante la jornada deportiva, reafirmando el apoyo del municipio al deporte local y a todas las iniciativas que promueven la participación juvenil y el trabajo en equipo.

Desde la Municipalidad de Chorotis destacaron que este tipo de actividades fortalecen la integración regional y consolidan al deporte como una herramienta de formación y encuentro comunitario.