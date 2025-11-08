Villa Río Bermejito: se realizó el primer encuentro inter-CEF con apoyo municipal

577566060_122244141476188894_1695792588706815576_n

En el playón deportivo de Villa Río Bermejito se llevó adelante el Primer Encuentro InterCEF, una jornada que reunió a estudiantes y profesores en torno al deporte, el compañerismo y la integración.

La actividad fue organizada por el CEF N°53, bajo la dirección de Diego Suárez, quien destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Río Bermejito a través de la Subsecretaría de Deportes, a cargo de José Rivero, y la colaboración de las áreas de Desarrollo Social, Ñachec, Cultura y Juventud Activa.

El evento contó con la participación del CEF N°17 de Juan José Castelli y del CEF N°53 de Villa Río Bermejito, y tuvo como objetivo promover la actividad física, el trabajo en equipo y el intercambio entre comunidades educativas.

“Este encuentro busca fomentar la práctica deportiva y fortalecer los lazos entre instituciones; esperamos que pronto se sumen otras disciplinas”, expresó Suárez.

El intendente Omar Reiss celebró la iniciativa y reafirmó el compromiso municipal con el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo comunitario.

