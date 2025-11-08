Jóvenes del interior chaqueño viven una experiencia inolvidable en Misiones

Un grupo de jóvenes de Laguna Blanca, Ciervo Petiso y Fuerte Esperanza emprendió un viaje educativo y recreativo a la provincia de Misiones, cumpliendo un sueño largamente esperado por muchos estudiantes del interior chaqueño, a los cuales estas oportunidades quedan muchas veces muy lejanas.

La propuesta fue impulsada por la intendenta Claudia Panzardi, junto a la comunidad educativa, la Municipalidad de Laguna Blanca y Lotería Chaqueña, con el objetivo de brindar a los chicos y chicas una oportunidad única para conocer nuevos lugares, aprender y compartir experiencias.

Durante estos días, los estudiantes recorrerán sitios emblemáticos como las Cataratas del Iguazú, parques naturales y reservas, en una experiencia que combina turismo, aprendizaje y convivencia.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto que hizo posible el viaje: el municipio aportó la estadía y pensión completa en el Complejo Turístico Baden-Baden de Jardín América, mientras que el Gobierno provincial garantizó el transporte a través de la Empresa La Termal.

La intendenta Claudia Panzardi celebró la iniciativa y expresó:

“Apostar a los jóvenes y cumplirles el sueño del viaje de egresados, a los que a muchos se les hace imposible llegar y esto es apostar al futuro del Chaco”.

Mañana domingo, el grupo visitará el Parque Nacional Iguazú por invitación del intendente Daniel Crosta, recorrerá la Reserva Güira-Oga y cerrará la jornada con una cena en la ciudad de Puerto Iguazú.

Un viaje que quedará grabado en la memoria de cada uno de estos jóvenes chaqueños, símbolo de esfuerzo, integración y esperanza.