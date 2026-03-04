Allanamientos e investigación: el abogado de Julio Barrios Sima dio detalles sobre las tres causas en trámite

El abogado Adrián Gaitán, defensor del contador Julio Barrios Sima, brindó precisiones sobre los allanamientos realizados y el estado de las investigaciones judiciales que involucran a su cliente. Según explicó, actualmente existen tres causas vinculadas al caso: una en el fuero federal y dos en la órbita provincial.

La causa federal está a cargo del fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, mientras que las otras dos tramitan ante la Fiscalía N° 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Marcelo Soto. Gaitán señaló que en el expediente federal aún no pudieron acceder a la información, ya que se encuentra en etapa preliminar.

En relación a los allanamientos, indicó que fueron ordenados por la Justicia Federal con el objetivo de recabar documentación en la Bolsa y en domicilios vinculados al gerente general. En el caso de su defendido, explicó que cuando se dirigían a Sáenz Peña fueron interceptados en el peaje de Makallé, donde se les informó sobre una orden de requisa y secuestro del teléfono celular, el cual fue entregado voluntariamente. También fue secuestrado otro aparato perteneciente a su esposa, que Barrios Sima utilizaba para mantenerse comunicado con su familia durante el operativo.

El abogado remarcó que en la Fiscalía de Sáenz Peña su cliente se presentó de manera espontánea tras ser citado como testigo en una de las causas. Allí aportó abundante documentación —aproximadamente 2.500 archivos digitales— relacionada con las operaciones bursátiles realizadas por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Gaitán explicó que, conforme a la normativa de la Comisión Nacional de Valores, cualquier municipio que opere en el mercado tiene la categoría de inversor calificado, lo que lo habilita a realizar tanto operaciones garantizadas como no garantizadas. En ese sentido, sostuvo que las operaciones cuestionadas fueron autorizadas mediante los mecanismos formales, con usuario y contraseña habilitados, y con confirmaciones por correo electrónico.

Además, detalló que existe un procedimiento de notificación posterior a cada operación, mediante el cual el inversor dispone de un plazo para desconocerla. Según afirmó, la Municipalidad no objetó dichas operaciones en los plazos previstos.

Respecto a la empresa vinculada al señor Médula, indicó que se trata de una firma que opera en el mercado desde hace tiempo y que, hasta el último control efectuado en noviembre, no presentaba irregularidades que impidieran su participación en el segmento no garantizado.

Sobre la situación procesal de su defendido, Gaitán aclaró que no existe orden de detención y que la presentación realizada incluyó el pedido formal de mantenimiento de la libertad, una cláusula habitual en este tipo de actuaciones para dejar constancia de la voluntad de colaborar con la Justicia.

Finalmente, el abogado sostuvo que la Bolsa es una institución que trabaja bajo estrictas normas informáticas y de control, y que toda la información está debidamente registrada y trazada, por lo que manifestó confianza en que la investigación permitirá esclarecer los hechos.