Violento ataque a la Policía tras la semifinal de la Liga Saenzpeñense

Un partido de fútbol que debía ser una fiesta deportiva terminó en un grave hecho de violencia en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Durante la semifinal del Torneo de la Liga Saenzpeñense, disputada el sábado 20 de septiembre en la cancha del Club Belgrano, varios jugadores del Club Unión agredieron a la terna arbitral y a efectivos policiales, provocando lesiones de consideración a un agente.

El encuentro, que comenzó a las 18:30 y finalizó cerca de las 21:50, concluyó con la victoria de Belgrano por 2 a 1. Sin embargo, cuando el personal de seguridad se disponía a cubrir la salida de los árbitros, el jugador número 6 de Unión se dirigió a los referís con reclamos e insultos, iniciando un tumulto que rápidamente se descontroló.

De acuerdo con el informe policial, el futbolista comenzó a lanzar golpes de puño contra el personal uniformado, sumándose a la agresión el arquero del equipo y el jugador número 16. Durante el ataque, el agente de policía Nahuel Exequiel Aguirre Ferreyra, de la Comisaría Segunda, recibió golpes en el rostro, sufriendo la fractura de los huesos propios de la nariz.

El policía fue asistido en el hospital local por el doctor Robinson Roher, quien le administró analgésicos y le otorgó el alta médica tras constatar la lesión.

Los árbitros identificaron a los agresores como que tras las agresiones, los jugadores escaparon por un portón lateral detrás de uno de los arcos, utilizado habitualmente por los alcanzapelotas. El Fiscal de turno, al ser notificado de los hechos, ordenó la inmediata aprehensión de los acusados.

El operativo estuvo supervisado por el director de Zona Interior Sáenz Peña, comisario mayor Juan Carlos Kowalski, y contó con la colaboración de jefes y efectivos de distintas dependencias policiales, quienes lograron restablecer el orden luego de varios minutos de tensión.

El episodio generó indignación en el ambiente deportivo y encendió el debate sobre la seguridad en los encuentros de la Liga Saenzpeñense, donde la presencia de público y la rivalidad histórica entre clubes requiere de estrictos dispositivos de prevención.

La Fiscalía continuará con las diligencias para ubicar y detener a los jugadores involucrados, mientras el agente agredido se recupera de las lesiones. Las autoridades de la Liga, en tanto, evalúan sanciones deportivas para el club y los jugadores responsables de la agresión.