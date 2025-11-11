Chorotis celebró con éxito el 16° Encuentro de Danzas Folclóricas

581001437_122227706318140892_5740255614061791762_n

La localidad de Chorotis vivió una jornada cargada de música, danza y emoción durante el 16° Encuentro de Danzas Folclóricas, organizado por la Academia Municipal “Raíces de mi Pueblo”.

El festival contó con una gran concurrencia de público que disfrutó de un espectáculo lleno de talento y tradición. La presentación especial del artista Seba Risso fue uno de los momentos más destacados de la noche, recibiendo el aplauso y reconocimiento del público presente.

El intendente Ariel Hofstetter acompañó el evento, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural del municipio y el apoyo a las instituciones locales que promueven el arte y la identidad chaqueña.

Desde la organización agradecieron a todos los vecinos, bailarines y academias participantes por ser parte de una celebración que ya se consolidó como un clásico en la agenda cultural de la región.

“Fue una verdadera fiesta popular, que reafirma nuestras raíces y el valor del folclore como expresión de identidad”, destacaron desde el municipio.

