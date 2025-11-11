Handball: gran inicio del Torneo Argentino de Selecciones Menores en Bariloche

Con una victoria y un empate, las selecciones menores de la Asociación Chaqueña de Handball comenzaron de manera auspiciosa el Argentino de San Carlos de Bariloche que se diputa desde el 10 al 15 de noviembre en Bariloche.

En el estadio municipal, principal escenario del certamen, los varones chaqueños superaron a Santa Cruz (Asociación Amigos de Rocha) por 32 a 21. A continuación la escuadra femenina tuvo un partido para el infarto ante San Juan que finalizó empatado (31-31) con un gran goleo para la categoría en un segundo tiempo oscilante en el marcador.

Este martes la selección femenina se medirá con Atlántica (Costa de Buenos Aires) a las 13:00 y los varones con el local Lagos del Sur (Bariloche) a las 19:40.

De esta manera Chaco cosecho sus primeros 3 y 2 puntos que son vitales para el sistema de clasificación ya que el torneo se divide en 8 grupos de 3 donde el primero avanza a Copa Oro, el segundo a Copa Plata y el tercero y cuarto a Copa Bronce, lo que permite en caso de diferencias muy abultadas, que los conjuntos puedan jugar la segunda instancia del certamen en una instancia de competencia equilibrada.

Pablo Mujica, presidente de ASOCHAH explicó que “Chaco participa por quinto año consecutivo con ambas ramas, desde la pandemia en 2021, lo que permite el crecimiento parejo de las formativas y el reaseguro de una nueva generación federada para la próxima década ya que esta es la categoría de ingreso a la competencia nacional y nuestra prioridad”

“Además -aseguro- los jugadores de distintos clubes de la provincia que comparten la experiencia de selecciones no serán enemigos en cancha sino adversarios circunstanciales y amigos para toda la vida”

Las selecciones chaqueñas son dirigidas por Sergio Gómez (Chaco For Ever) y Enzo Giménez (Central Norte y For Ever en esta temporada) en el masculino; y Gerardo Mejía (Chaco For Ever) y Denis Vasileff (CFD Renz de Coronel Du Graty) en femenino. Es coordinador de Selecciones Martín Porfirio y Analía Robles personal de salud.

SELECCIÓN FEMENINA

Keila Klatt (CEF N° 7 – Villa Ángela), Guadalupe López Rahn (San Roque), Marlene Lucila Medina (Salesianos), Juana Castro Mansilla (San Roque), Luz Agustina Flores (San Roque), Paula Jazmín Mierez (Chaco For Ever), Camila Porto (Chaco For Ever), Brina Ávila (Poli Municipal S. Peña), Anabella López Liborio (Salesianos), Paula Delfina Sánchez (San Roque), Sofía Daniela Silva (Deportivo Luján), Mia Agostina Miño (Chaco For Ever), Victoria Verón (Chaco For Ever), Ana Benner (CFD Renz – Du Graty), Agostina Monzón Sánchez (Salesianos), Nahiara Jazmín Ramírez (San Roque), Valentina Escudilla Sep (CEF N° 7)

SELECCIÓN MASCULINA

Mariano Rodriguez Cook (Chaco For Ever), Ian Paxon (Chaco For Ever), Fabrizzio Lavia Centurión (Chaco For Ever), Santiago Ramírez (Club Fontana), Lorenzo Bengoa Freschi (Chaco For Ever), Tadeo Gawlik (Salesianos), Aaron Andreis (Poli Municipal S. Peña), Tahiel Fernández (Club Fontana), Santiago Schiaffino (CEF N° 7 V° Angela), Tadeo Alunni (Chaco For Ever), Benicio Sotelo Parellada (Salesianos), Patricio Oliva (Club Fontana), Fabricio Viaín Quiróz (Chaco For Ever),

