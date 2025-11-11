Handball: gran inicio del Torneo Argentino de Selecciones Menores en Bariloche

WhatsApp Image 2025-11-10 at 21.38.42

Con una victoria y un empate, las selecciones menores de la Asociación Chaqueña de Handball comenzaron de manera auspiciosa el Argentino de San Carlos de Bariloche que se diputa desde el 10 al 15 de noviembre en Bariloche.
En el estadio municipal, principal escenario del certamen, los varones chaqueños superaron a Santa Cruz (Asociación Amigos de Rocha) por 32 a 21. A continuación la escuadra femenina tuvo un partido para el infarto ante San Juan que finalizó empatado (31-31) con un gran goleo para la categoría en un segundo tiempo oscilante en el marcador.
Este martes la selección femenina se medirá con Atlántica (Costa de Buenos Aires) a las 13:00 y los varones con el local Lagos del Sur (Bariloche) a las 19:40.
De esta manera Chaco cosecho sus primeros 3 y 2 puntos que son vitales para el sistema de clasificación ya que el torneo se divide en 8 grupos de 3 donde el primero avanza a Copa Oro, el segundo a Copa Plata y el tercero y cuarto a Copa Bronce, lo que permite en caso de diferencias muy abultadas, que los conjuntos puedan jugar la segunda instancia del certamen en una instancia de competencia equilibrada.
Pablo Mujica, presidente de ASOCHAH explicó que “Chaco participa por quinto año consecutivo con ambas ramas, desde la pandemia en 2021, lo que permite el crecimiento parejo de las formativas y el reaseguro de una nueva generación federada para la próxima década ya que esta es la categoría de ingreso a la competencia nacional y nuestra prioridad”
“Además -aseguro- los jugadores de distintos clubes de la provincia que comparten la experiencia de selecciones no serán enemigos en cancha sino adversarios circunstanciales y amigos para toda la vida”
Las selecciones chaqueñas son dirigidas por Sergio Gómez (Chaco For Ever) y Enzo Giménez (Central Norte y For Ever en esta temporada) en el masculino; y Gerardo Mejía (Chaco For Ever) y Denis Vasileff (CFD Renz de Coronel Du Graty) en femenino. Es coordinador de Selecciones Martín Porfirio y Analía Robles personal de salud.
SELECCIÓN FEMENINA
Keila Klatt (CEF N° 7 – Villa Ángela), Guadalupe López Rahn (San Roque), Marlene Lucila Medina (Salesianos), Juana Castro Mansilla (San Roque), Luz Agustina Flores (San Roque), Paula Jazmín Mierez (Chaco For Ever), Camila Porto (Chaco For Ever), Brina Ávila (Poli Municipal S. Peña), Anabella López Liborio (Salesianos), Paula Delfina Sánchez (San Roque), Sofía Daniela Silva (Deportivo Luján), Mia Agostina Miño (Chaco For Ever), Victoria Verón (Chaco For Ever), Ana Benner (CFD Renz – Du Graty), Agostina Monzón Sánchez (Salesianos), Nahiara Jazmín Ramírez (San Roque), Valentina Escudilla Sep (CEF N° 7)
SELECCIÓN MASCULINA
Mariano Rodriguez Cook (Chaco For Ever), Ian Paxon (Chaco For Ever), Fabrizzio Lavia Centurión (Chaco For Ever), Santiago Ramírez (Club Fontana), Lorenzo Bengoa Freschi (Chaco For Ever), Tadeo Gawlik (Salesianos), Aaron Andreis (Poli Municipal S. Peña), Tahiel Fernández (Club Fontana), Santiago Schiaffino (CEF N° 7 V° Angela), Tadeo Alunni (Chaco For Ever), Benicio Sotelo Parellada (Salesianos), Patricio Oliva (Club Fontana), Fabricio Viaín Quiróz (Chaco For Ever),

Más Noticias

boca

Boca se quedó con el Superclásico ante un River sin respuestas

577579198_122227269806140892_2152522097335043941_n

Chorotis fue sede de nuevas fechas de la Liga de Vóley AVOSOCH

577566060_122244141476188894_1695792588706815576_n

Villa Río Bermejito: se realizó el primer encuentro inter-CEF con apoyo municipal

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-10 at 21.38.42

Handball: gran inicio del Torneo Argentino de Selecciones Menores en Bariloche

581001437_122227706318140892_5740255614061791762_n

Chorotis celebró con éxito el 16° Encuentro de Danzas Folclóricas

580534691_1167816125492304_3754241392233742002_n

Operativo DNI en Charata: vecinos realizan trámites de documentación en el Paseo del Sol

579414029_122244539882188894_9004786056439694339_n

Villa Río Bermejito celebró un Día de la Tradición histórico en homenaje a la Chacarera del Monte

578970514_122250938864167730_6687666917404135879_n

Colonia Popular impulsa la capacitación con una nueva Clínica de Pastelería Profesional en Puerto Bastiani