Chaco ya compite en los Juegos Nacionales de Mar del Plata

Después de un viaje largo y cargado de expectativa, la delegación chaqueña ya se encuentra en la ciudad de Mar del Plata para participar en una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita, una de las competencias deportivas juveniles más importantes del país. El contingente arribó en las primeras horas y fue recibido en el complejo Torres Manantiales, un clásico de la costa atlántica y uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad.

Un arribo lleno de emociones

“Fue un viaje cansador pero emocionante. Ya estamos organizando a los chicos para que cada uno se aloje en su habitación y pueda descansar un poco”, comentó uno de los profesores a cargo, mientras supervisaba la llegada de los deportistas. Para muchos de ellos, este no es solo un viaje de competencia: significa su primer encuentro con el mar, una experiencia inolvidable que se suma a la emoción de representar a la provincia.

“Estamos felices de poder alojarlos en un hotel de este nivel. Para quienes conocen Mar del Plata saben que las Torres Manantiales forman parte de la historia de la ciudad. Para muchos chicos es la primera vez no solo que ven el mar, sino también que pueden disfrutar de un lugar tan emblemático”, agregó el docente.

Un programa intenso: acreditaciones y acto inaugural

La agenda oficial comenzó con un breve descanso tras el viaje. Durante la tarde, los responsables de cada disciplina realizan las acreditaciones para asegurar la participación en las diferentes competencias. Por la noche, la delegación chaqueña estará presente en el acto inaugural, un requisito formal pero también un momento de celebración en el que las delegaciones de todas las provincias se encuentran y dan inicio, de manera simbólica, a una semana de deporte y camaradería.

“Todos debemos estar presentes en el acto de apertura. Es un momento que marca el espíritu de los Juegos: la convivencia, el respeto y la amistad entre jóvenes de todo el país”, explicó el profesor.

La voz de los protagonistas

Entre los jóvenes que vestirán los colores chaqueños se encuentra una nadadora de Charata, que no oculta su alegría por la experiencia:

“Fue muy emocionante la primera vez que clasifiqué, una experiencia increíble”, expresó.

Competirá en natación durante tres jornadas: martes, miércoles y jueves, y asegura que llega acompañada y contenida por sus compañeros de equipo y entrenadores.

Un espacio para el deporte y la convivencia

Los Juegos Nacionales Evita no son solo un escenario de competencia: son también un espacio para la integración, el compañerismo y el aprendizaje colectivo. Durante una semana, miles de jóvenes de todo el país comparten entrenamientos, actividades culturales y momentos de intercambio que trascienden el resultado deportivo.

Desde el Gobierno de la Provincia del Chaco destacaron el esfuerzo realizado para que la delegación pueda participar en las mejores condiciones. La iniciativa provincial busca garantizar que cada joven deportista cuente con la oportunidad de mostrar su talento y, al mismo tiempo, vivir una experiencia de crecimiento personal.

“Para nosotros, como docentes y formadores, es una alegría enorme que los chicos puedan vivir estas competencias. Más allá de los resultados, este tipo de encuentros dejan huellas profundas en su desarrollo”, subrayó el profesor.

El sueño de representar a la provincia

Con el mar a pocos metros y la adrenalina de los primeros momentos, la delegación chaqueña se prepara para una semana intensa de competencias. La ilusión es la misma de cada año: representar a la provincia con orgullo, aprender de la experiencia y disfrutar de la convivencia con jóvenes de todas las regiones del país.

El Chaco dice presente en Mar del Plata con un objetivo claro: seguir fortaleciendo el deporte juvenil y demostrar, una vez más, el talento y la pasión de sus atletas.