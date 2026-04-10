Chorotis: avanzan trabajos de mantenimiento en el acceso y limpieza de banquinas

La Municipalidad de Chorotis continúa ejecutando tareas de mejora en la infraestructura vial de la localidad, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad en los accesos.

Bajo la gestión del intendente Ariel Hofstetter, actualmente se llevan adelante trabajos de mantenimiento en el acceso enripiado, una vía clave para la conexión de la comunidad con otras localidades de la región.

Desde el municipio informaron que en los próximos días se avanzará también con el arreglo y la limpieza de banquinas, tareas fundamentales para mejorar la visibilidad, prevenir accidentes y garantizar mejores condiciones de circulación.

Estas acciones forman parte de un plan de trabajo sostenido que apunta al desarrollo local y al fortalecimiento de la infraestructura básica. En ese sentido, destacaron el compromiso de la gestión municipal de continuar impulsando mejoras que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos.