Resistencia: detuvieron a un joven por robar galletitas tras ser identificado por cámaras de seguridad

Un hecho de robo ocurrido en el barrio 150 Viviendas de Resistencia fue esclarecido en las últimas horas gracias al análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar y vincular al presunto autor, un joven de 18 años.

La intervención estuvo a cargo de la Comisaría Octava, luego de la denuncia radicada por un hombre de 59 años, propietario de un mini mercado de la zona. Según indicó, el ilícito se produjo entre las 3:30 y las 6:00 de la mañana, cuando una persona dañó una ventana del local para ingresar y sustraer varios paquetes de galletitas marca Diversión.

A partir de las imágenes fílmicas, los efectivos lograron identificar al sospechoso, quien ya era conocido en el barrio. Al momento de avanzar con la investigación, se constató que el joven se encontraba demorado en la misma dependencia policial por un supuesto desorden en la vía pública.

Durante la revisión de sus pertenencias, los agentes hallaron una mochila que contenía las prendas utilizadas al momento del hecho, lo que reforzó las pruebas en su contra.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el joven fue notificado de su aprehensión en el marco de la causa por “supuesto robo” y quedó alojado en la Comisaría Octava, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.