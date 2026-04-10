Confirmaron la lista de orden de mérito para ingreso de empleados administrativos al Poder Judicial

El concurso generó una fuerte expectativa desde su apertura, no solo por la cantidad de vacantes sino también por el alto nivel de participación. El número de inscriptos volvió a poner en evidencia una realidad que atraviesa a miles de chaqueños: la necesidad de empleo y la búsqueda de estabilidad laboral en un contexto económico complejo.

En ese escenario, ingresar al Poder Judicial aparece como una oportunidad clave. Se trata de uno de los ámbitos más valorados por jóvenes y adultos que buscan un trabajo formal, con continuidad y condiciones previsibles.

A lo largo del proceso, los postulantes atravesaron distintas etapas de selección que fueron reduciendo progresivamente la lista inicial. Finalmente, solo una pequeña proporción logró acceder a los cargos disponibles, lo que refleja el alto nivel de competencia.

Desde distintos sectores, el volumen de aspirantes también fue interpretado como un indicador de la presión existente sobre el mercado laboral local. La relación entre la cantidad de inscriptos y los puestos ofrecidos —más de 23 mil para apenas 350 lugares— expone con claridad la magnitud de la demanda.