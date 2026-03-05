Choque fatal por la Ruta 11: murió una joven motociclista

Este jueves al mediodía, alrededor de las 13:15, se registró un lamentable accidente de tránsito en el cruce de la Ruta Nacional N° 11 y la avenida Islas Malvinas, en la zona sur de la capital chaqueña, que tuvo como saldo el fallecimiento de una joven motociclista.

El siniestro fue protagonizado por una motocicleta Honda Wave de 110cc, en la que se desplazaba una mujer de 25 años, identificada como María Victoria Cintas Bougliotis, y un camión Iveco Hi-Road, conducido por un hombre de 31 años, oriundo de la provincia de Santa Fe.

Choque fatal por la Ruta 11.

Al lugar arribó de inmediato una ambulancia del servicio de emergencias. Sin embargo, tras examinar a la conductora del rodado menor, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales, debido a la gravedad del impacto.

Efectivos de la Comisaría Cuarta trabajaron en el resguardo perimetral de la escena, mientras se aguardaba la llegada del Gabinete Científico del Poder Judicial para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas que originaron el hecho.