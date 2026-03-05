El abogado penalista Marco Molero cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y confirmó que defenderá al contador Diego Landriscina

El abogado penalista Marco Molero se refirió a la reciente aprobación de la ley que reduce la edad de imputabilidad en Argentina y también confirmó que asumirá la defensa del contador Diego Landriscina, en el marco de la investigación por el manejo de fondos públicos y privados vinculados a la Bolsa de Comercio del Chaco.

Críticas a la baja de la edad de imputabilidad

Durante una entrevista radial, Molero expresó fuertes cuestionamientos al debate legislativo que derivó en la aprobación de la norma. Según sostuvo, la discusión en el Congreso careció de fundamentos técnicos y científicos.

“El debate se dio con argumentos de café. Se legisló sin incorporar información científica ni aportes de disciplinas externas al derecho penal”, afirmó.

El abogado consideró que la medida difícilmente tenga impacto en la reducción del delito juvenil y advirtió sobre posibles efectos contraproducentes. En ese sentido, planteó que el encarcelamiento temprano puede profundizar la marginalidad y la reincidencia.

“Si un chico entra preso a los 14 años por robo y sale a los 19, ¿qué nos hace creer que no va a salir con más conocimientos del delito y más estigmatizado socialmente?”, cuestionó.

Molero sostuvo que el enfoque debería centrarse en políticas de contención social y familiar, así como en el fortalecimiento del sistema educativo, para abordar las causas estructurales que llevan a los jóvenes a delinquir.

Dudas sobre la aplicación del sistema

El penalista también planteó interrogantes sobre la implementación práctica de la normativa, especialmente en relación con los lugares de alojamiento para menores.

Según explicó, la ley prevé que la privación de libertad sea la última instancia y que primero se prioricen dispositivos educativos y de resocialización, distintos de los establecimientos penitenciarios para adultos.

Sin embargo, Molero consideró que esas condiciones aún no existen en la práctica. “Si hoy no hay recursos suficientes para mejorar las escuelas existentes, es difícil imaginar que se creen instituciones adecuadas para menores en conflicto con la ley”, señaló.

Defensa en la causa por la Bolsa de Comercio del Chaco

En otro tramo de la entrevista, el abogado confirmó que asumirá la defensa del contador Diego Landriscina, investigado en la causa vinculada a presuntas irregularidades en inversiones realizadas a través de la Bolsa de Comercio del Chaco.

Molero explicó que fue contactado recientemente por el profesional y que su estudio ya comenzó a analizar la documentación vinculada al caso. Además, señaló que durante un allanamiento se secuestró el teléfono de Landriscina, medida que —según indicó— permitirá a la justicia revisar las comunicaciones relacionadas con la causa.

El expediente involucra inversiones realizadas por la municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se investiga el destino de una suma millonaria de dinero público.

La investigación se desarrolla en dos ámbitos judiciales: por un lado, la fiscalía provincial a cargo de Marcelo Soto y, por otro, la justicia federal bajo la órbita del fiscal Patricio Sabadini.

Molero explicó que esta división responde a la naturaleza de los delitos investigados. Mientras la justicia provincial analiza el posible delito precedente, la justicia federal podría intervenir en caso de detectarse maniobras de lavado de activos.

Finalmente, el abogado adelantó que su estrategia incluirá tanto la defensa del contador como acciones judiciales para recuperar fondos que también habrían sido invertidos por Landriscina como particular, al igual que otros inversores privados que se consideran perjudicados por la operatoria.