El niño hallado muerto en una cuneta habría sufrido abuso sexual

La investigación por la muerte de un niño de 2 años en el barrio San Cayetano de Sáenz Peña, ocurrida el miércoles 4 de marzo pasado, tomó un rumbo alarmante tras los primeros informes periciales que surgieron en las últimas horas.

El pequeño fue hallado sin vida dentro de una cuneta con agua, frente a una vivienda del barrio. En un primer momento, la situación fue analizada como un posible accidente, pero el avance de la investigación abrió una hipótesis mucho más grave.

El diagnóstico preliminar del médico policial, Jorge Andrés Kochol, indicó que el menor falleció por asfixia. Sin embargo, informes médicos posteriores habrían detectado lesiones compatibles con un presunto abuso sexual, lo que provocó un giro estremecedor en la causa.

Ante este escenario, la investigación quedó bajo la órbita del Fiscal N° 1, César Collado, quien caratuló el expediente como «Supuesta muerte dudosa» y ordenó la autopsia correspondiente, además de nuevas pericias para determinar si el niño fue víctima de un ataque previo a su muerte.

En paralelo, trascendió que los investigadores no descartan responsabilidades dentro del entorno familiar cercano, aunque las autoridades insisten en que todas las hipótesis continúan bajo análisis, hasta que se conozcan los resultados finales de los estudios forenses.