Avanzan trabajos de limpieza y adecuación de canales rurales ante posibles efectos del fenómeno El Niño

El Gobierno del Chaco, a través de la Administración Provincial del Agua y la Dirección de Vialidad Provincial, continúa ejecutando tareas de limpieza y adecuación de canales de drenaje rural en distintos sectores de la provincia, como parte de las acciones preventivas ante posibles impactos del fenómeno climático de El Niño.

El presidente de la APA, Jorge Pilar, recorrió las zonas intervenidas y destacó el trabajo conjunto con Vialidad Provincial, organismo que aporta maquinaria pesada, principalmente retroexcavadoras, para avanzar con las tareas de saneamiento y recuperación de canales rurales.

“El trabajo coordinado entre organismos provinciales es fundamental para anticiparnos a posibles escenarios de lluvias intensas y excesos hídricos previstos para los próximos meses”, expresó Pilar durante la recorrida.

El funcionario también indicó que participa del Observatorio que analiza el comportamiento del fenómeno El Niño, junto a especialistas del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste y técnicos de la Universidade Federal de Santa Maria.

Trabajos en Tres Isletas

Las intervenciones se desarrollan actualmente en la zona rural de Tres Isletas, particularmente sobre el canal “Pampa Vargas”, donde se realizan trabajos de limpieza, desmalezamiento y adecuación integral del sistema de drenaje.

Según detallaron desde la APA, las tareas incluyen el desmonte y retiro de vegetación invasiva sobre la traza del canal, además de la adecuación de la solera y el reacondicionamiento de taludes para recuperar la sección hidráulica y mejorar el escurrimiento del agua.

Asimismo, se ejecutan obras para agilizar la descarga hacia el riacho “Salto de la Vieja”, además de intervenciones en canales ubicados sobre la Ruta Nacional Nº 95 y en sectores paralelos a la Ruta Provincial Nº 9.

Días atrás, el gobernador Leandro Zdero también recorrió la zona para verificar el avance de las obras.