El Gobierno actualizó los aranceles para prestaciones por discapacidad

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y confirmó un aumento del 2,60% para mayo de 2026. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y el incremento fue calculado en base a la inflación registrada en abril por el Indec.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 517/2026 , firmada por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches. En el texto oficial se dispuso «una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de mayo del año en curso, consistente en un incremento del 2,60%».

Según detalló la resolución, el porcentaje surge de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de 2026.

El incremento alcanza a todas las prestaciones contempladas dentro del sistema, entre ellas servicios terapéuticos, educativos, asistenciales y de transporte destinados a personas con discapacidad.

La nueva actualización llega después del aumento aplicado en abril, cuando el Ejecutivo nacional había autorizado una suba del 3,40% mediante la Resolución 41/2026. En aquel momento, el ajuste también había sido definido tomando como referencia la inflación mensual informada por el Indec.

Además, el Gobierno confirmó que continuará vigente el adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones brindadas en provincias patagónicas. Ese plus busca compensar los mayores costos operativos y de funcionamiento que afrontan los prestadores de servicios en esa región del país.