Juan Ignacio Cáceres asumió como nuevo vicepresidente del INSSSEP

El contador público y docente universitario Juan Ignacio Cáceres fue designado como nuevo vicepresidente del Directorio del INSSSEP, organismo encargado de administrar la obra social y el sistema previsional de los trabajadores estatales de la provincia del Chaco.

Cáceres es egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, donde obtuvo el título de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas, y además cuenta con una diplomatura en gestión de organizaciones.

Antes de asumir la vicepresidencia del instituto, se desempeñó como síndico oficial del Directorio del INSSSEP, cargo en el que llevó adelante tareas relacionadas con el control institucional, la supervisión administrativa y el seguimiento de la gestión del organismo.

En el ámbito de la administración pública provincial, también desarrolló funciones vinculadas a auditorías dentro del Tribunal de Cuentas del Chaco, fortaleciendo su experiencia técnica en materia de fiscalización y control.

Asimismo, formó parte de la gestión universitaria de la UNNE como coordinador general en la Secretaría General de Extensión.

Con esta designación, el Directorio del INSSSEP incorpora un perfil técnico con trayectoria en gestión pública, auditoría y administración institucional, en una etapa orientada al fortalecimiento de los servicios y la modernización administrativa del organismo.