Corrientes será sede del III Encuentro Constructivo: tres días de capacitación, cultura y negocios

242067w850h638c.jpg

Este fin de semana, la ciudad de Corrientes recibirá al III Encuentro Constructivo, un evento regional que busca reunir a empresas, profesionales, inversores y al público en general en torno al mundo de la construcción, la innovación y la cultura. La cita será desde el domingo en el Centro de Convenciones Gala, ubicado a la vera de la Ruta 12, y se extenderá hasta el martes.

En diálogo con Radio Provincia del Chaco, María Incene Posse, titular de la empresa organizadora Mumbai Eventos, destacó que se trata de una propuesta que combina múltiples dimensiones: “Son jornadas de capacitaciones y de exposición de empresas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero también habrá áreas de juego, patio gastronómico, galería de arte con subasta de obras, y hasta un remate de bienes raíces”.

La empresaria recordó que la primera edición se realizó en 2023 en Resistencia, Chaco, y que ahora el objetivo es consolidar el encuentro en todo el litoral argentino. “Queremos que este espacio se transforme en una oportunidad para generar alianzas estratégicas, para que las empresas de la región encuentren un ámbito de inversión y desarrollo conjunto”, señaló.

Entrada libre y gratuita

El acceso al evento será totalmente gratuito, aunque se recomienda realizar una inscripción previa en la web www.grupomombaieventos.com.ar para agilizar las acreditaciones. De todos modos, quienes no puedan registrarse online podrán hacerlo en el lugar.

Los asistentes recibirán una credencial que les permitirá participar durante los tres días, incluyendo las charlas, capacitaciones y el congreso, que también será de acceso libre.

Cultura, turismo y construcción

Además de la parte empresarial, el Encuentro Constructivo tendrá un fuerte componente cultural. Habrá presentaciones de artistas locales, espectáculos musicales y un patio gastronómico que pondrá en valor la gastronomía regional.

“El espíritu de este encuentro es de hacedores. Cada uno, desde su área, tendrá la posibilidad de mostrar lo mejor de su trabajo. Queremos que la cultura, el turismo y la construcción se integren en un mismo espacio, potenciando las oportunidades para la región”, explicó Incene Posse.

Las puertas del predio abrirán el domingo a las 10 de la mañana, con inicio formal de actividades alrededor de las 11. El lunes será una jornada completa y el martes, actividades hasta la siesta.

Con una variada grilla de propuestas, el III Encuentro Constructivo promete convertirse en una vidriera regional para el sector de la construcción y las inversiones, pero también en un espacio de encuentro social y cultural para toda la comunidad.

