Chau negro: los colores que son tendencia este otoño 2026 y ya usan las famosas

Zaira Nara, Pampita y Paula Chaves ya se han mostrado con total looks en esta gama, demostrando que es la opción ideal para quienes buscan elegancia sin caer en lo convencional. Además, su versatilidad permite combinarlo tanto con accesorios dorados para la noche como con zapatillas para un estilo urbano.

Rojo cereza y bordó en tendencia: la dosis de intensidad necesaria

Para quienes buscan romper con la monotonía del gris otoñal, el rojo profundo, en sus variantes cereza y bordó, es la tendencia estrella. Este color no solo transmite fuerza, sino que se posiciona como el «pop de color» preferido en carteras, botas y labios.

Actrices como Pampita y Tini Stoessel han apostado por estos colores en eventos de gala y producciones de fotos, confirmando que la intensidad es un requisito fundamental para los looks de este otoño.

Azul oscuro y gris metalizado: los aliados de la sofisticación

El denim también se renueva y abandona los celestes claros para dar paso al azul oscuro profundo, casi nocturno. Este cambio busca una estética más pulida y «caray», alineada con el lujo silencioso al estilo de Nicole Neuman.

Por otro lado, el gris, en especial en texturas metalizadas o lanas pesadas, aparece como el color neutro perfecto. Figuras como Pampita han sabido llevar estas tendencias integrando prendas clásicas con toques modernos, logrando un equilibrio que marca el pulso de lo que se verá en las calles durante los próximos meses.