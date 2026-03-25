Jornada de capacitación gratuita sobre exportaciones y rondas de negocios

La jornada será abierta y gratuita. Se realizará el lunes 30, a las 20 Hs. en la sede de FECHACO, Juan D. Perón 111- 2do. Piso.

La Agencia de Inversiones del Chaco presentó este miércoles la “Jornada de Capacitación sobre Exportaciones y Ronda de Negocios”, una propuesta destinada a fortalecer el perfil exportador de emprendedores y empresas locales. La actividad se desarrollará el próximo lunes 30 de marzo, de manera gratuita, en la sede de la Federación Económica del Chaco (FECHACO).

La iniciativa se lleva adelante en conjunto con las Subsecretarías de Trabajo e Industria, la Federación Económica y Cámaras de Comercio, en el marco de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur, y entre Estados Unidos y Argentina. El presidente de la Agencia de Inversiones, Martín Braillard Poccard, explicó que el objetivo es “profundizar el proceso de exportación, paso a paso, y brindar herramientas para que los emprendedores y empresarios puedan desenvolverse correctamente en una ronda de negocios, tanto a nivel nacional como internacional”.

En ese sentido, destacó experiencias locales que reflejan el potencial exportador de la provincia: “Hay casos como el de un productor de Castelli que hoy exporta a distintos países de la región, algo que antes parecía impensado. Ese es el camino de desarrollo que buscamos consolidar”, señaló.

Durante la jornada se brindará acompañamiento personalizado a los participantes y se presentarán también las líneas de financiamiento disponibles para el sector. Además, estarán presentes representantes del Fondo de Garantías del Chaco (Fogach), quienes ofrecerán información sobre programas vigentes y herramientas financieras para emprendedores.

Del anuncio participaron además el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez; la subsecretaria de Trabajo, Capacitación y Empleo, Noel Ibarra; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Pablo Staszewski; y el titular de FECHACO, Alfredo González.

Impulso al desarrollo emprendedor

La subsecretaria Noel Ibarra subrayó la importancia de la capacitación como motor de crecimiento: “Brindamos la posibilidad de una atención personalizada tanto para quienes están comenzando como para quienes ya buscan exportar sus productos o servicios”.

Por su parte, Alfredo González destacó que la jornada apunta a fomentar la cultura exportadora en la provincia: “Es clave que los empresarios se preparen para participar en rondas de negocios, en un contexto de mayor apertura comercial. Capacitarse es fundamental para aprovechar estas oportunidades”. La propuesta se enmarca en una estrategia provincial orientada a promover el desarrollo productivo, la generación de empleo y la inserción de empresas chaqueñas en mercados internacionales.