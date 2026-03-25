El Gobierno avanza con el Fondo de Asistencia Laboral y redefine el sistema de despidos

El Gobierno nacional acelera la reglamentación final de uno de los pilares de la ley de modernización laboral: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta que busca transformar tanto el sistema de indemnizaciones como el funcionamiento del mercado de capitales en Argentina. ¿Qué signidica esa?

Impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el nuevo esquema apunta a reemplazar progresivamente el modelo tradicional de indemnización por despido mediante un sistema de fondos de inversión financiados con aportes laborales.

El FAL se basará en un sistema voluntario que podrá ser adoptado por sectores a través de convenios colectivos. En lugar de pagar indemnizaciones al momento del despido, los empleadores realizarán aportes periódicos a un fondo —denominado Fondo de Cese Laboral— que el trabajador podrá cobrar al finalizar la relación laboral.

El modelo toma como referencia el sistema vigente en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, donde los empleadores aportan un porcentaje del salario (12% el primer año y 8% en adelante) a un fondo individual para cada trabajador.

Sindicatos inversores: el cambio estructural

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es el rol que tendrán los sindicatos, que pasarán a participar directamente en la administración de estos fondos. La iniciativa plantea la creación de lo que en el Gobierno denominan «sindicatos capitalistas»: organizaciones gremiales que no solo representen trabajadores, sino que también actúen como inversores en el mercado financiero.

A través de Fondos Comunes de Inversión o fideicomisos financieros, los gremios podrán decidir cómo se invierten los recursos acumulados. Esto incluye desde proyectos productivos e infraestructura hasta instrumentos financieros como bonos, acciones o plazos fijos.

La supervisión estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores, aunque el esquema prevé una regulación más flexible que la habitual para este tipo de instrumentos.

Impacto económico y expectativas

Desde el sector financiero estiman que el FAL podría captar hasta 3.000 millones de dólares en una primera etapa y alcanzar los 5.000 millones en el mediano plazo. Esto lo convertiría en un actor relevante dentro del mercado de capitales local, con capacidad de influir en decisiones de inversión en sectores clave de la economía.

Sin embargo, el alcance real del sistema dependerá de la adhesión de los gremios. En ese sentido, el vínculo entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo aparece como un factor determinante. Aunque públicamente la relación es tensa, existen indicios de negociaciones abiertas en torno a aspectos centrales de la reforma.

Según especialistas, este sistema podría impulsar proyectos productivos o, por el contrario, derivar en estrategias de especulación financiera con impacto en la estabilidad económica. La clave estará en la regulación y en las decisiones de inversión que adopten los administradores.