Charata se prepara para la 12.ª edición de “Charata Marcha”, el clásico encuentro solidario de la ciudad

548221892_1121063943500856_4157854125800325557_n

El intendente Ruben Rach, junto a la secretaria de Relaciones Institucionales, Elba Hoyos, participó del lanzamiento de la 12.ª edición de “Charata Marcha”, el tradicional evento organizado por SOLIDAGRO que cada año convoca a familias y amigos en una gran jornada de caminata y bicicleteada por las calles de la ciudad.

La cita será el domingo 5 de octubre a las 17:30, con un gran cierre en el Paseo del Sol, en el marco de los festejos por el mes aniversario de Charata.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta fortalece la participación comunitaria y promueve la solidaridad, valores que identifican a la ciudad y que han convertido a “Charata Marcha” en un clásico esperado por vecinos de todas las edades.

Con una trayectoria de doce ediciones, el encuentro busca unir a la comunidad en torno al deporte, la recreación y la ayuda mutua, consolidándose como una de las actividades sociales más representativas de Charata.

 

Más Noticias

549893233_18086679715859224_6524768096228484227_n

Ariel Lovey supervisó la histórica obra de conexión cloacal en la Escuela Especial N.º 17

550639612_18319643848243095_6233080418735006022_n

Fontana realizó un operativo de abordaje territorial en el barrio Independencia

15968w850h567c.jpg

El intendente Omar Reis recorrió Puerto Lavalle y anunció mejoras en la infraestructura vial

Te pueden interesar

549893233_18086679715859224_6524768096228484227_n

Ariel Lovey supervisó la histórica obra de conexión cloacal en la Escuela Especial N.º 17

548221892_1121063943500856_4157854125800325557_n

Charata se prepara para la 12.ª edición de “Charata Marcha”, el clásico encuentro solidario de la ciudad

550639612_18319643848243095_6233080418735006022_n

Fontana realizó un operativo de abordaje territorial en el barrio Independencia

15968w850h567c.jpg

El intendente Omar Reis recorrió Puerto Lavalle y anunció mejoras en la infraestructura vial

182434w850h478c.jpg

Resistencia: secuestran drogas, armas y dinero en dos allanamientos