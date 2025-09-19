Charata se prepara para la 12.ª edición de “Charata Marcha”, el clásico encuentro solidario de la ciudad

El intendente Ruben Rach, junto a la secretaria de Relaciones Institucionales, Elba Hoyos, participó del lanzamiento de la 12.ª edición de “Charata Marcha”, el tradicional evento organizado por SOLIDAGRO que cada año convoca a familias y amigos en una gran jornada de caminata y bicicleteada por las calles de la ciudad.

La cita será el domingo 5 de octubre a las 17:30, con un gran cierre en el Paseo del Sol, en el marco de los festejos por el mes aniversario de Charata.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta fortalece la participación comunitaria y promueve la solidaridad, valores que identifican a la ciudad y que han convertido a “Charata Marcha” en un clásico esperado por vecinos de todas las edades.

Con una trayectoria de doce ediciones, el encuentro busca unir a la comunidad en torno al deporte, la recreación y la ayuda mutua, consolidándose como una de las actividades sociales más representativas de Charata.