Fontana realizó un operativo de abordaje territorial en el barrio Independencia

La Municipalidad de Fontana llevó adelante este jueves un nuevo operativo de abordaje territorial en el barrio Independencia, con el objetivo de acercar servicios de salud y asistencia social a las familias de la comunidad.

La actividad estuvo encabezada por profesionales de la salud del Hospital Luis Fleitas, con el acompañamiento de distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, el área de Zoonosis municipal y el programa Ñachec.

La secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, participó del operativo y destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Durante la jornada, los equipos brindaron atención médica, asesoramiento en trámites personales y servicios vinculados a la salud animal, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y la comunidad.

Este tipo de acciones, remarcaron desde el municipio, acerca el Estado a los barrios y permite dar una respuesta más rápida y efectiva a las necesidades sociales y sanitarias de la población.