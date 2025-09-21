Charata realizó una destacada capacitación en Psicología Deportiva para potenciar el desarrollo de atletas y clubes

550447382_1124324696508114_5348527895921526433_n

Este sábado, en las instalaciones del Club Asociación Italiana, se llevó a cabo una jornada de capacitación en Psicología Deportiva bajo el lema “Claves emocionales y cognitivas en cada etapa deportiva”, una propuesta destinada a clubes, entrenadores, deportistas y público interesado.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Instituto del Deporte Chaqueño, CIMA, el Municipio de Charata y el Club Asociación Italiana, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan el rendimiento y el desarrollo integral de los deportistas.

La capacitación contó con la participación de reconocidos especialistas como el psicólogo deportivo Nicolás Cabrera y el preparador físico Roberto Mansilla, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en un doble turno de trabajo.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa constituye una gran oportunidad de formación, que no solo enriquece a los profesionales y a los clubes locales, sino que también fortalece el deporte en toda la región, impulsando un enfoque en el bienestar emocional y cognitivo de los atletas.

 

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-20 at 21.35.12

Allanamiento en el barrio Güiraldes por uso de certificados médicos apócrifos en visitas a la U7

chacoforever-estudiantes-futbol-primeranacional-20250920

Chaco For Ever venció por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto

WhatsApp Image 2025-09-20 at 16.55.50

Pre – Federal: Regatas mostró su poderío, ganó a domicilio y es lidera las posiciones

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-20 at 21.35.12

Allanamiento en el barrio Güiraldes por uso de certificados médicos apócrifos en visitas a la U7

550447382_1124324696508114_5348527895921526433_n

Charata realizó una destacada capacitación en Psicología Deportiva para potenciar el desarrollo de atletas y clubes

549963107_1219383840229112_4001893742661550657_n

Castelli celebró la final del Torneo Ronda Qom “Nqueloqu’e” con una gran fiesta deportiva en el barrio Curishi

WhatsApp Image 2025-09-20 at 18.18.18

Cayó el “pope” Galván que sembraba terror en Los Frentones.

chacoforever-estudiantes-futbol-primeranacional-20250920

Chaco For Ever venció por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto