Charata realizó una destacada capacitación en Psicología Deportiva para potenciar el desarrollo de atletas y clubes

Este sábado, en las instalaciones del Club Asociación Italiana, se llevó a cabo una jornada de capacitación en Psicología Deportiva bajo el lema “Claves emocionales y cognitivas en cada etapa deportiva”, una propuesta destinada a clubes, entrenadores, deportistas y público interesado.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Instituto del Deporte Chaqueño, CIMA, el Municipio de Charata y el Club Asociación Italiana, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan el rendimiento y el desarrollo integral de los deportistas.

La capacitación contó con la participación de reconocidos especialistas como el psicólogo deportivo Nicolás Cabrera y el preparador físico Roberto Mansilla, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en un doble turno de trabajo.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa constituye una gran oportunidad de formación, que no solo enriquece a los profesionales y a los clubes locales, sino que también fortalece el deporte en toda la región, impulsando un enfoque en el bienestar emocional y cognitivo de los atletas.