Castelli celebró la final del Torneo Ronda Qom “Nqueloqu’e” con una gran fiesta deportiva en el barrio Curishi

La ciudad de Juan José Castelli vivió una jornada de deporte y convivencia comunitaria con la gran final del Torneo Ronda Qom “Nqueloqu’e”, disputada en el barrio Curishi y que contó con la participación de 12 equipos.

Clasificación final

🏆 Campeón: Chacra 24

🥈 2° puesto: 112 Viviendas

🥉 3° puesto: La 51

La competencia volvió a consolidarse como un espacio de identidad y pertenencia para los pueblos originarios, en un ambiente de compañerismo, respeto y solidaridad.

En la ceremonia de premiación acompañaron a la comisión organizadora el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el subsecretario de Deporte Roberto Scheffer, el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio Díaz y los coordinadores del área, quienes entregaron trofeos y distinciones a los finalistas.

Desde la organización destacaron que el torneo es mucho más que una competencia deportiva: se trata de una verdadera fiesta que fortalece la unión y la participación de la comunidad Qom y de todo Castelli.