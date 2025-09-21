Allanamiento en el barrio Güiraldes por uso de certificados médicos apócrifos en visitas a la U7

WhatsApp Image 2025-09-20 at 21.35.12

Personal de la Dirección General de Inteligencia Criminal, junto a agentes de la Comisaría Séptima de Resistencia y de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (U7), realizó este viernes por la mañana un allanamiento en una vivienda del barrio Güiraldes en el marco de una causa por supuesta infracción al artículo 292 del Código Penal Argentino, que reprime la falsificación de documentos.

La investigación se originó tras la denuncia de la médica obstetra Sonia Monzón (52), quien advirtió que una mujer presentaba certificados médicos falsos con su nombre, firma y sello para ingresar como visita a internos de la Unidad Penitenciaria Federal N°7 (U7).

Identificada como Nanci Noemí Lencina, la sospechosa fue ubicada en una vivienda de la manzana 7, quinta 04, departamento 02-02 del barrio Güiraldes. Con la orden judicial correspondiente, a las 8:25 de este viernes los efectivos ingresaron al domicilio y secuestraron los sellos denunciados, confirmando la hipótesis de certificados apócrifos.

Lencina fue notificada de su imputación y, por disposición de la Fiscalía N°2 de Resistencia, continuará en libertad, citada a prestar declaración en el avance de la causa. La justicia reiterará pedidos de información a la U7 para determinar cuántos certificados falsificados habrían sido presentados.

El procedimiento estuvo supervisado por el comisario inspector Héctor Raúl Escobar, jefe del Departamento de Análisis Criminológico, quien informó que la investigación seguirá a cargo de la magistratura interviniente.

