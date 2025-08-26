Charata: Municipio y Rotary Club firman convenio para fortalecer la Residencia de Adultos Mayores

Charata. – En un acto realizado esta mañana, el intendente Rubén Rach, junto al presidente del Concejo Municipal, Alejandro Barcala, y la secretaria de Gobierno, Gisela Doffi, firmaron un importante convenio con el Rotary Club Charata.

El acuerdo tiene como objetivo establecer un trabajo conjunto orientado a mejorar las condiciones de la Residencia de Adultos Mayores (R.A.M.) de la ciudad, garantizando una atención integral que promueva la dignidad y el bienestar de los residentes.

Trabajo colaborativo y compromiso social

Según informaron desde el municipio, el convenio permitirá a las partes participar en actividades, acompañar las necesidades de la institución y generar acciones conjuntas que fortalezcan la atención de los adultos mayores. La iniciativa refleja el compromiso de la gestión municipal y del Rotary Club por promover el cuidado, la inclusión y la calidad de vida de este sector de la comunidad.

“Celebramos esta alianza que fortalece lazos, refleja solidaridad y pone en el centro a nuestros adultos mayores, quienes merecen todo nuestro respeto y atención”, destacaron las autoridades presentes durante la firma del acuerdo.

Una apuesta al bienestar comunitario

El convenio se enmarca en políticas municipales de apoyo a instituciones locales, promoviendo la participación ciudadana y la cooperación entre organizaciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. La acción conjunta con el Rotary Club busca generar un impacto positivo y sostenido en la R.A.M., tanto en infraestructura como en actividades recreativas y de cuidado diario.

Con este paso, Charata reafirma su compromiso con la responsabilidad social y el fortalecimiento de instituciones que acompañan a los sectores más vulnerables de la comunidad.

