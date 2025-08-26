Vedia: EBEN atraviesa un proceso de transformaciones edilicias y deportivas, brillando en las competencias locales y provinciales

Para esta segunda parte del año EBEN pudo incorporar una profesoras – estudiante de la carrera Educación Física, como un buen avance para el club, que a esta altura del año cuenta con más de 100 deportistas desde Mosquitos a Maxi35, acompañados por 3 profesores.

El club EBEN de Vedia viene trabajando y compitiendo en los torneos locales organizados por la Asociación de Básquet del Nordeste Chaqueño (ABNCH) en las categorías U13 (femenino y masculino), U15 (femenino y masculino), U17 (masculino) y Primera masculino y femenino, donde para remarcar que este año empezó a trabajar el equipo de Maxi35 masculino con también proyecto de Maxi 42 masculino.

“Este arranque del año pudimos ir a competir al torneo la Asociación de Básquet de Resistencia (ABR) con el U15 y U17 femenino, donde las chicas u17 se pudieron consagrar campeonas, logrando así mucho prestigio para nuestro pueblo ya que nunca se había logrado un campeonato en ninguna categoría en competencias oficiales”, expresó el profesor de EBEN de Vedia Alejandro Acuña, quien junto a Javier Espíndola y Magalí Robledo conforman el equipo de profesores de la institución deportiva

Por otra parte, desde EBEN de Vedia se destacó y agradeció el acompañamiento del Municipio de General Vedia y su intendente José Liras, con el transporte y otros gastos que conlleva hacer 100 kilómetros todos los fines de semana para ir a competir a la Capital de la provincia.

SEGUNDO SEMESTRE

Para esta segunda parte del año EBEN pudo incorporar una profesoras – estudiante de la carrera Educación Física, como un buen avance para el club, que a esta altura del año cuenta con más de 100 deportistas desde Mosquitos a Maxi35, acompañados por 3 profesores.

“Como objetivos para el segundo semestre el club buscar incorporarse a la torneo ABR también en la rama masculina, precisamente U15 masculino, donde cuenta con una buena camada de chicos en un buen nivel mostrado ya hace más de un año en el torneo local”, destacó el profesor Acuña.

En tanto que en la Primera masculino se ingresó a competir al Torneo de Integración Chaqueña (TICHB) donde se busca experiencia, un equipo con promedio de edad de 22/23 años y también cuenta con el apoyo del Municipio de General Vedia para el transporte y otros aportes a la hora de los partidos.

Otro objetivo claro para el club es un viaje ya encaminado hacia la provincia de Misiones (Capioví) en categorías Minibásquet y U13. “También contamos con una cancha propia (Predio Anselmo Gauto) donde también este año se pudo concretar con construcciones como Buffet, arreglos de sanitarios y un sueño claro para lo que viene que es el cerrado con muro alrededor de la cancha y arreglo de tribunas”, finalizó Acuña.