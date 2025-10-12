Obras En El Parque “2 De Febrero”: Avanzan En La Recuperación De La Pista De Patinaje

WhatsApp Image 2025-10-12 at 18.57.57

La remodelación del Parque Intercultural “2 de Febrero”, que ejecuta la Municipalidad de Resistencia, marcha a buen ritmo, ejecutándose un proyecto que tiene por objetivo culminar obras inconclusas de la gestión anterior y agregar nuevas intervenciones, de tal manera de presentar para el año que viene, un espacio renovado y moderno.

Ivana Filippi, directora de Espacios Verdes y Ambiente comunal, explicó que en esta oportunidad se está trabajando en el playón de la pista de patinaje.

“Es un proyecto integral en este cuadrante de la zona oeste del Parque, obra que no se terminó en la gestión anterior y había quedado pendiente, pero luego de algunos trámites, podemos darles ahora continuidad”, señaló.

Se trata de 600 metros cuadrados de hormigón y forma parte de un plan que incluye solados, equipamientos y juegos, además de un solar, tres estaciones deportivas, además de refaccionar la pista de skate.

Cabe señalar que varias empresas privadas se encargan de la ejecución de la obra, cuyo proyecto es municipal.

 

 

Más Noticias

431562w790h593c.jpg

Desarticularon una carrera clandestina de caballos en Quitilipi

multimedia.normal.aa9ccffb2647e526.bm9ybWFsLndlYnA=

Entrevista a María Corina Machado: “Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados”

183341w850h481c.jpg

Detuvieron a un hombre con 177 bochitas de cocaína

Te pueden interesar

river-vs-sarmiento_862x485

River cayó ante Sarmiento en un Monumental caldeado y sigue sin levantar cabeza en el Clausura

WhatsApp Image 2025-10-12 at 18.57.57

Obras En El Parque “2 De Febrero”: Avanzan En La Recuperación De La Pista De Patinaje

560140757_1143534214587162_3516486515952572277_n

Charata fue sede de la Doble Mesón, el evento de ciclismo más importante del Sudoeste Chaqueño

558265088_122236482716131145_3063786303792574272_n

La Municipalidad de La Escondida acompañó al grupo Fénix Dance con un aporte para representar a la localidad en una competencia

559014748_1133001825600252_1163024800994746370_n

Margarita Belén acompaña a sus deportistas en el Torneo Regional de Taekwondo en Formosa