Obras En El Parque “2 De Febrero”: Avanzan En La Recuperación De La Pista De Patinaje

La remodelación del Parque Intercultural “2 de Febrero”, que ejecuta la Municipalidad de Resistencia, marcha a buen ritmo, ejecutándose un proyecto que tiene por objetivo culminar obras inconclusas de la gestión anterior y agregar nuevas intervenciones, de tal manera de presentar para el año que viene, un espacio renovado y moderno.

Ivana Filippi, directora de Espacios Verdes y Ambiente comunal, explicó que en esta oportunidad se está trabajando en el playón de la pista de patinaje.

“Es un proyecto integral en este cuadrante de la zona oeste del Parque, obra que no se terminó en la gestión anterior y había quedado pendiente, pero luego de algunos trámites, podemos darles ahora continuidad”, señaló.

Se trata de 600 metros cuadrados de hormigón y forma parte de un plan que incluye solados, equipamientos y juegos, además de un solar, tres estaciones deportivas, además de refaccionar la pista de skate.

Cabe señalar que varias empresas privadas se encargan de la ejecución de la obra, cuyo proyecto es municipal.