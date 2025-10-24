Charata Desbaratan dos kioscos narco: cocaína, marihuana y detenidos

433531h720.jpg

En un operativo conjunto, efectivos de la División Operaciones de Charata desbarataron dos puntos de venta de drogas que funcionaban en el barrio Alcorta. Los procedimientos se concretaron tras varios días de tareas investigativas y patrullajes en distintos sectores de la localidad.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda donde residía un hombre de 30 años. En presencia de testigos y con la intervención de ayudantes fiscales, los agentes hallaron 118 envoltorios de cocaína con un peso total de 14 gramos, además de un teléfono celular y $20.000 en efectivo, se informó desde la fuerza policial. El morador fue detenido y notificado por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.

En otro domicilio del mismo barrio, una mujer de 28 años tenía en su poder un ladrillo de marihuana de 493 gramos, 41 envoltorios tipo «bochitas» con cocaína (7 gramos en total), además de una balanza digital, tijeras, frascos, recortes de polietileno y dos celulares, agrega el comunicado oficial. Todos los elementos fueron secuestrados.

La mujer también fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía en turno por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Más Noticias

Secuencia 02.01_08_50_08.Imagen fija005

La lista 503 cerró su campaña: «la mejor manera de cerrar una campaña es cara a cara con la gente», dijo Zdero

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.10.00

Claudia Panzardi y Eduardo Aguilar cerraron la campaña de “Vamos Chaco” con un llamado al equilibrio político

179627w850h478c.png

El piquetero Juan Carlos Rolón seguirá preso por lavado de activos

Te pueden interesar

433535w790h474c.jpg

El Pre Federal define a los últimos clasificados a playoffs

433531h720.jpg

Charata Desbaratan dos kioscos narco: cocaína, marihuana y detenidos

lluviaok

Fuerte cambio del tiempo: tormentas y viento sur llegan al Chaco

1761304088570

Rige la veda e inicia la cuenta regresiva para las legislativas

Secuencia 02.01_08_50_08.Imagen fija005

La lista 503 cerró su campaña: «la mejor manera de cerrar una campaña es cara a cara con la gente», dijo Zdero