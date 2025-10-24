Charata Desbaratan dos kioscos narco: cocaína, marihuana y detenidos

En un operativo conjunto, efectivos de la División Operaciones de Charata desbarataron dos puntos de venta de drogas que funcionaban en el barrio Alcorta. Los procedimientos se concretaron tras varios días de tareas investigativas y patrullajes en distintos sectores de la localidad.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda donde residía un hombre de 30 años. En presencia de testigos y con la intervención de ayudantes fiscales, los agentes hallaron 118 envoltorios de cocaína con un peso total de 14 gramos, además de un teléfono celular y $20.000 en efectivo, se informó desde la fuerza policial. El morador fue detenido y notificado por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.

En otro domicilio del mismo barrio, una mujer de 28 años tenía en su poder un ladrillo de marihuana de 493 gramos, 41 envoltorios tipo «bochitas» con cocaína (7 gramos en total), además de una balanza digital, tijeras, frascos, recortes de polietileno y dos celulares, agrega el comunicado oficial. Todos los elementos fueron secuestrados.

La mujer también fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía en turno por infracción a la Ley de Estupefacientes.