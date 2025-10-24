El Pre Federal define a los últimos clasificados a playoffs

433535w790h474c.jpg

Los encuentros de la instancia de Reclasificación confirmarán los rivales de los ganadores de grupos. El rival de Unión Progresista saldrá del cotejo de la Zona A entre Don Bosco (4º) y Acción (5º), dirigidos por Diego Acuña y Sebastián Quiroga, con Daniela Kessler de comisionada técnica.

Hindú Club

Por su parte Centro Cultural de Santa Sylvina aguarda si enfrentará a Hindú (4º) o Don Orione (5º), quienes integraron la Zona B y se verán las caras en el estadio del «bólido verde», controlados por Sebastián Vasallo y Lucas Tévez, con Cynthia Cardozo de comisionada técnica.

Acción de Sáenz Peña

Ambos compromisos serán en un único enfrentamiento, y los vencedores accederán a los play-off de cuartos de final que empezarán a disputarse desde el viernes 31. Los otros partidos de esa etapa tendrán como protagonistas a Regatas (2º A) con Española (3º B), y Alvear (2º B) ante Hércules (3º A).

Don Bosco

Más Noticias

183843w850h566c.jpg

Ofrecen clases gratuitas de básquet en el Polideportivo Jaime Zapata

9310w850h566c.jpg

Ana Codina clasificó al Campeonato Mundial de Equipos Londres 2026

180956w850h478c.png.webp

Ezequías Baez, deportista chaqueño, necesita ayuda para competir en el Mundial de Gimnasia en Trampolín

Te pueden interesar

183843w850h566c.jpg

Ofrecen clases gratuitas de básquet en el Polideportivo Jaime Zapata

433535w790h474c.jpg

El Pre Federal define a los últimos clasificados a playoffs

433531h720.jpg

Charata Desbaratan dos kioscos narco: cocaína, marihuana y detenidos

lluviaok

Fuerte cambio del tiempo: tormentas y viento sur llegan al Chaco

1761304088570

Rige la veda e inicia la cuenta regresiva para las legislativas