El Pre Federal define a los últimos clasificados a playoffs

Los encuentros de la instancia de Reclasificación confirmarán los rivales de los ganadores de grupos. El rival de Unión Progresista saldrá del cotejo de la Zona A entre Don Bosco (4º) y Acción (5º), dirigidos por Diego Acuña y Sebastián Quiroga, con Daniela Kessler de comisionada técnica.

Hindú Club

Por su parte Centro Cultural de Santa Sylvina aguarda si enfrentará a Hindú (4º) o Don Orione (5º), quienes integraron la Zona B y se verán las caras en el estadio del «bólido verde», controlados por Sebastián Vasallo y Lucas Tévez, con Cynthia Cardozo de comisionada técnica.

Acción de Sáenz Peña

Ambos compromisos serán en un único enfrentamiento, y los vencedores accederán a los play-off de cuartos de final que empezarán a disputarse desde el viernes 31. Los otros partidos de esa etapa tendrán como protagonistas a Regatas (2º A) con Española (3º B), y Alvear (2º B) ante Hércules (3º A).

Don Bosco