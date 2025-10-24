Fuerte cambio del tiempo: tormentas y viento sur llegan al Chaco

La Administración Provincial del Agua (APA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén un marcado cambio de tiempo para este sábado en todo el territorio chaqueño. Durante la jornada se registrarán lluvias y tormentas, algunas localmente intensas, con vientos fuertes del sur. Las precipitaciones más significativas se concentrarán en el sudeste provincial, incluyendo el área metropolitana del Gran Resistencia.

Según el informe de la APA, las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 25°C, y las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde-noche. Para el domingo 26, el panorama será completamente distinto: se anticipa cielo despejado o ligeramente nublado, con viento del sur y marcas térmicas entre 14°C y 24°C, lo que augura una jornada electoral sin sobresaltos climáticos. El lunes 27 continuará con buen tiempo y cielo despejado, viento del este-sudeste y temperaturas entre 12°C y 26°C.

El SMN mantiene alerta amarilla para este viernes y naranja para el sábado, advirtiendo sobre posibles fenómenos meteorológicos peligrosos para la población.

Nivel naranja – Preparate: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo – Informate: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.